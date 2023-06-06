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Yeni TFF Başkanı 22 Haziran'da seçilecek

TFF, Olağan Seçimli Genel Kurul Toplantısı’nın 22 Haziran Perşembe günü Ankara'da yapılacağını açıkladı.

Ekleme: 6.06.2023 - 12:50 Güncelleme: 6.06.2023 - 12:50 / Editör: Ozge Selin
TFF Olağan Seçimli Genel Kurul Toplantısı, 22 Haziran Perşembe günü Ankara'da yapılacak.

TFF'den yapılan açıklama şu şekilde:

Türkiye Futbol Federasyonu Statüsü gereğince, 01.06.2022-31.05.2023 dönemi ile ilgili olarak Olağan Seçimli Genel Kurulu'nun aşağıdaki gündem maddeleri ile toplantıya çağrılmasına, toplantı çağrı kararının ulusal günlük 1 gazete ile TFF internet sitesinden ilanına, toplantı gündeminin aşağıdaki şekilde belirlenmesine, toplantının 22.06.2023 günü saat 11:00'de, çoğunluğun sağlanamaması halinde ikinci toplantının, 23.06.2023 günü saat 11:00'de, ikinci toplantıda da çoğunluk sağlanamadığı takdirde üçüncü toplantının, çoğunluk aranmaksızın 30.06.2023 tarihinde aynı saatte Ankara JW Marriott Oteli salonlarında yapılmasına, Genel Kurul işlemlerinin Kanun ve Statü hükümlerine uygun olarak ikmaline Türkiye Futbol Federasyonu'nun 22.05.2023 tarih ve 75 sayılı toplantısında oybirliği ile karar verilmiştir. Delegelerin toplantıya katılmaları önemle ilan olunur.
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