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Real Madrid, Karim Benzema'ya veda etti

İspanyol devi Real Madrid, yıldız oyuncusu Karim Benzema'ya sosyal medyadan paylaştığı video ile veda etti.

Ekleme: 6.06.2023 - 15:17 Güncelleme: 6.06.2023 - 15:20 / Editör: Ozge Selin
Şampiyonlar Ligi ve LaLiga'da mutlu sona ulaşamayan ve bu sezonu İspanya Kral Kupası'nı kazanarak tamamlayan Real Madrid'de bir ayrılık yaşanmıştı.

İspanyol devi, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamayla gösterdiği performansla kulüp efsaneleri arasına adını yazdıran Fransız futbolcu Karim Benzema ile yollarını ayırdığını duyurmuştu.

Resmen ayrıldı

14 sezondan bu yana Real Madrid forması giyen Karim Benzema'ya, kulübün sosyal medya hesabından paylaşılan bir video ile resmen veda edildi.

35 yaşındaki futbolcu, 2009 yılından bu yana Real Madrid'de forma giyiyordu. Real'de 648 resmi maça çıkan Karim Benzema 354 gol atarken, 165 kez de asist yaptı.

Al Ittihad yolunda

Dış basında yer alan haberlere göre; Fransız oyuncu, Al Ittihad ile her konuda anlaşma sağladı. Tecrübeli golcünün Arap ekibiyle 2+1 yıllık sözleşme imzaladığı ifade edildi.

Benzema, opsiyonlu sözleşme ile birlikte 3 yılda toplam 600 milyon euro kazanacak.
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