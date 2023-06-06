Hakan Çalhanoğlu'ndan Galatasaray paylaşımı
Inter forması giyen milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu, sosyal medya hesabından Galatasaray'ın şampiyonluğunu kutladı.
Inter forması giyen milli oyuncu Hakan Çalhanoğlu, dikkat çeken bir paylaşıma imza attı.
Başarılı orta saha oyuncusu, sosyal medya hesabından Galatasaray'ın şampiyonluk fotoğrafını paylaştı ve sarı-kırmızılıları kutladı. Hakan paylaşımına Galatasaray'ı da etiketledi ve kalp emojisi kullandı.
Hakan Çalhanoğlu'nun bu paylaşımına Galatasaraylı taraftarlar büyük ilgi gösterdi.
Hakan Çalhanoğlu'nun paylaşımı
Başarılı orta saha oyuncusu, sosyal medya hesabından Galatasaray'ın şampiyonluk fotoğrafını paylaştı ve sarı-kırmızılıları kutladı. Hakan paylaşımına Galatasaray'ı da etiketledi ve kalp emojisi kullandı.
Hakan Çalhanoğlu'nun bu paylaşımına Galatasaraylı taraftarlar büyük ilgi gösterdi.
Hakan Çalhanoğlu'nun paylaşımı