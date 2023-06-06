Hakan Çalhanoğlu'ndan Galatasaray paylaşımı

Inter forması giyen milli oyuncu Hakan Çalhanoğlu, dikkat çeken bir paylaşıma imza attı.Başarılı orta saha oyuncusu, sosyal medya hesabından Galatasaray'ın şampiyonluk fotoğrafını paylaştı ve sarı-kırmızılıları kutladı. Hakan paylaşımına Galatasaray'ı da etiketledi ve kalp emojisi kullandı.Hakan Çalhanoğlu'nun bu paylaşımına Galatasaraylı taraftarlar büyük ilgi gösterdi.Hakan Çalhanoğlu'nun paylaşımı