Süper Lig'de 38. ve son hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı

Dijital atamayla belirlenen Spor Toto Süper Lig 38. ve son haftanın hakemleri belli oldu.

Dijital atamayla belirlenen Spor Toto Süper Lig 38. ve son haftanın hakemleri belli oldu.



Haftanın programı ve karşılaşmaları yönetecek hakemler şöyle;



YARIN:



17.00 Sivasspor - Kayserispor (Sivas 4 Eylül) BURAK PAKKAN



17.00 Fatih Karagümrük - Kasımpaşa (Nef) BURAK ŞEKER



20.00 Başakşehir - Trabzonspor (Başakşehir Fatih Terim) BAHATTİN ŞİMŞEK



7 HAZİRAN ÇARŞAMBA:



20.00 Giresunspor - Antalyaspor (Çotanak Spor Kompleksi) KADİR SAĞLAM



20.00 İstanbulspor - Ümraniyespor (Esenyurt Necmi Kadıoğlu) CİHAN AYDIN



20.00 MKE Ankaragücü - Adana Demirspor (Eryaman) ÇAĞDAŞ ALTAY



20.00 Beşiktaş - Konyaspor (Vodafone Park) ÜMİT ÖZTÜRK