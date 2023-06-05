Süper Lig'de 38. ve son hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı
Dijital atamayla belirlenen Spor Toto Süper Lig 38. ve son haftanın hakemleri belli oldu.
Dijital atamayla belirlenen Spor Toto Süper Lig 38. ve son haftanın hakemleri belli oldu.
Haftanın programı ve karşılaşmaları yönetecek hakemler şöyle;
YARIN:
17.00 Sivasspor - Kayserispor (Sivas 4 Eylül) BURAK PAKKAN
17.00 Fatih Karagümrük - Kasımpaşa (Nef) BURAK ŞEKER
20.00 Başakşehir - Trabzonspor (Başakşehir Fatih Terim) BAHATTİN ŞİMŞEK
7 HAZİRAN ÇARŞAMBA:
20.00 Giresunspor - Antalyaspor (Çotanak Spor Kompleksi) KADİR SAĞLAM
20.00 İstanbulspor - Ümraniyespor (Esenyurt Necmi Kadıoğlu) CİHAN AYDIN
20.00 MKE Ankaragücü - Adana Demirspor (Eryaman) ÇAĞDAŞ ALTAY
20.00 Beşiktaş - Konyaspor (Vodafone Park) ÜMİT ÖZTÜRK
Haftanın programı ve karşılaşmaları yönetecek hakemler şöyle;
YARIN:
17.00 Sivasspor - Kayserispor (Sivas 4 Eylül) BURAK PAKKAN
17.00 Fatih Karagümrük - Kasımpaşa (Nef) BURAK ŞEKER
20.00 Başakşehir - Trabzonspor (Başakşehir Fatih Terim) BAHATTİN ŞİMŞEK
7 HAZİRAN ÇARŞAMBA:
20.00 Giresunspor - Antalyaspor (Çotanak Spor Kompleksi) KADİR SAĞLAM
20.00 İstanbulspor - Ümraniyespor (Esenyurt Necmi Kadıoğlu) CİHAN AYDIN
20.00 MKE Ankaragücü - Adana Demirspor (Eryaman) ÇAĞDAŞ ALTAY
20.00 Beşiktaş - Konyaspor (Vodafone Park) ÜMİT ÖZTÜRK