Rasim Ozan Kütahyalı stüdyoya aslan kostümü ile girdi. Galatasaray'ın 23. şampiyonluğunu kutladı!
Galatasaray, Süper Lig'in 36’ncı haftasında deplasmanda MKE Ankaragücü'nü 4-1 mağlup ederek ligin bitimine 2 hafta kala şampiyon oldu. Galatasaray'ın 23. şampiyonluğunu kutlayan Rasim Ozan Kütahyalı televizyonda yayınlanan Beyaz Futbol programına aslan kostümü ile katıldı.
Galatasaray, Süper Lig'in 36'ncı haftasında deplasmanda MKE Ankaragücü'nü 4-1 mağlup ederek ligin bitimine 2 hafta kala şampiyon oldu.
RASİM OZAN 'ASLAN' KOSTÜMÜYLE STÜDYODA
Galatasaray'ın 23. şampiyonluğunu kutlayan Rasim Ozan Kütahyalı televizyonda yayınlanan Beyaz Futbol programına aslan kostümü ile katıldı.
Rasim Ozan'ın aslan kostümü ile Beyaz Futbol programına katılması renkli görüntüleri ortaya çıkardı.
RASİM OZAN 'ASLAN' KOSTÜMÜYLE STÜDYODA
Galatasaray'ın 23. şampiyonluğunu kutlayan Rasim Ozan Kütahyalı televizyonda yayınlanan Beyaz Futbol programına aslan kostümü ile katıldı.
Rasim Ozan'ın aslan kostümü ile Beyaz Futbol programına katılması renkli görüntüleri ortaya çıkardı.