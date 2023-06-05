Rasim Ozan Kütahyalı stüdyoya aslan kostümü ile girdi. Galatasaray'ın 23. şampiyonluğunu kutladı!

Galatasaray, Süper Lig'in 36’ncı haftasında deplasmanda MKE Ankaragücü'nü 4-1 mağlup ederek ligin bitimine 2 hafta kala şampiyon oldu. Galatasaray'ın 23. şampiyonluğunu kutlayan Rasim Ozan Kütahyalı televizyonda yayınlanan Beyaz Futbol programına aslan kostümü ile katıldı.