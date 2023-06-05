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Galatasaray, şampiyonluk kupasını kaldırdı!

Süper Lig'de 2022-2023 sezonunu zirvede tamamlayarak 23. şampiyonluğuna ulaşan Galatasaray, düzenlenen kutlama organizasyonunda şampiyonluk kupasına kavuştu.

Ekleme: 5.06.2023 - 02:52 Güncelleme: 5.06.2023 - 03:24 / Editör: Ozge Selin
Galatasaray'ın Nef Stadı'nda ezeli rakibi Fenerbahçe'yi 3-0 yendiği maçın ardından düzenlenen etkinlikte taraftarlar elde edilen başarıyı kutlarken, sarı-kırmızılı takım da şampiyonluk kupasına kavuştu.

Tribünleri tamamen dolduran Galatasaraylı taraftarlar, ışık gösterileri ve çeşitli şovlarla takımlarının başarısını kutladı.

Galatasaray, şampiyonluk kupasını kaldırdı!

Kutlama için maçtan sonra saha içinde platform kurulurken, Doğu Tribünü'ne asılan perdeye projeksiyon cihazıyla Galatasaray'ın simgesi olan aslan animasyonu yansıtıldı.

Şampiyonluk kutlamasında, geçen yıl trafik kazasında vefat eden milli futbolcu Ahmet Çalık unutulmadı.

Galatasaray, şampiyonluk kupasını kaldırdı!

Futbolculardan Abdülkerim Bardakcı ve Emre Taşdemir, giydikleri forma ve seçtikleri parçalarla bir dönem Galatasaray'da da forma giyen Ahmet Çalık'ı andı.

Ahmet Çalık'ın giydiği 5 numaralı sarı-kırmızılı formayla sahaya gelen Abdülkerim Bardakcı, Sezen Aksu'nun 'Yalnızca Sitem' şarkısı, üzerinde Ahmet Çalık'ın resminin yer aldığı formayı giyen Emre Taşdemir da Gökhan Kırdar'ın 'Yerine Sevemem' parçası eşliğinde sahneye çıktı.

Galatasaray, şampiyonluk kupasını kaldırdı!

Kutlamaya son olarak çıkan Arjantinli yıldız futbolcu Mauro Icardi'ye, şarkıcı Simge Sağın eşlik etti.

Yıldız futbolcu, attığı gollerden sonra statta çalınan ve adeta kendisiyle özdeşleşen Simge Sağın'ın 'Aşkın Olayım' parçasını, şarkıcı ile seslendirdi.

Sarı-kırmızılı taraftarlar da şarkıya eşlik ederken, statta güzel bir atmosfer oluştu.


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