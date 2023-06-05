Galatasaray'da 7 ayrılık! Sözleşmeleri sona erdi

Sezonu şampiyon tamamlayan Galatasaray'da, 7 futbolcunun sözleşmesi sona erdi.

Galatasaray ile son maçına dün çıkan Bafetimbi Gomis, Fenerbahçe'yi 3-0 yendikleri karşılaşmanın ardından duygusal anlar yaşadı.



37 yaşındaki forvet, "Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde devam edecek ama ben devam edemeyeceğim. Bu formayı taşımaktan her zaman gurur duydum" dedi.



Gomis bu sezon sarı kırmızılı formayla 28 maçta 10 gol atarken, 2 de asist yaptı.



Öte yandan sarı kırmızılı takımda sezon sonunda sözleşmesi bitecek tek isim Gomis değil. Galatasaray'da 6 ismin sözleşmesi sona erdi. İşte Süper Lig'i şampiyon olarak tamamlayan Galatasaray'da sözleşmesi biten futbolcular:



Mauro Icardi: Galatasaray'ın PSG'den kiraladığı Arjantinli golcü de sözleşmesi bitenler arasında. Sarı kırmızılı yönetim Icardi'nin bonservisini alabilmek için Fransız kulübüyle görüşme halinde.



Milot Rashica: Galatasaray'ın Norwich City'den kiraladığı Kosovalı kanat oyuncusu sezona damga vuran isimlerden biri oldu. Sarı kırmızılı yönetim Rashica'yı kadroda tutmak istiyor.



Juan Mata: Sezon başında 1+1 yıllık sözleşme imzalayan İspanyol yıldızın opsiyonunun devreye girmesi için 20 karşılaşmada en az 45 dakika forma giymesi gerekiyordu. Bu sezon 18 maçta forma giyen Mata'nın sözleşmesinin uzatılması beklenmiyor.



Okan Kocuk: Muslera'nın yedeği konumunda bulunan Okan Kocuk'un da sözleşmesi 30 Haziran 2023 itibariyle bitecek. Okan derbi sonrası yaptığı açıklamada "Galatasaray'dan bir teklif gelirse önceliğim her zaman Galatasaray'dır. Ama oynamak istiyorum. Tekliflere bakacağım." diye konuştu.



Emre Taşdemir: Sarı kırmızılı takımın sol beki bu sezon sadece 6 resmi maçta forma giyebildi. Emre ile sözleşme yenilenip yenilenmeyeceği konusunda resmi bir açıklama olmasa da yolların ayrılması bekleniyor.



Sam Adekugbe: Galatasaray'ın deprem nedeniyle ligden çekilmek zorunda kalan Hatayspor'dan kiraladığı Kanadalı sol bekin 1 milyon euro satın alma opsiyonu bulunuyor. Ancak bu opsiyonun kullanılması beklenmiyor.