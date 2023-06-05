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Futboldan bir Zlatan İbrahimovic geçti! Duygu dolu anlar...

İtalya Serie A’nın son haftasında Milan, Hellas Verona’yı 3-1’lik skorla mağlup etti ve müsabaka sonrası İsveç’li yıldız futbolcu Zlatan ibrahimovic, aktif futbol kariyerini noktaladığını açıkladı.

Futboldan bir Zlatan İbrahimovic geçti! Duygu dolu anlar...
Ekleme: 5.06.2023 - 13:50 Güncelleme: 5.06.2023 - 13:52 / Editör: Ozge Selin
İtalya Serie A'nın 2022-2023 sezonunun 38. ve son haftasında Milan, Hellas Verona konuk ettiği mücadeleyi 3-1 kazandı. Müsabaka sonrası takımdan ayrılan ve futbol kariyerini noktalayan yıldız golcü Zlatan İbrahimovic için veda töreni düzenlendi.

GÖZYAŞLARINI TUTAMADI

Karşılaşma öncesi kırmızı-siyahlı taraftarların koreografi düzenlediği İbrahimovic, maç sonu takım arkadaşları, teknik heyet ve taraftarların alkışlarıyla saha ortasına geldi. Gözyaşlarını tutamayan İbrahimovic, futbolculuk kariyerini noktaladığı açıkladı.

Futboldan bir Zlatan İbrahimovic geçti! Duygu dolu anlar...

MİLAN'IN ŞAMPİYONLUKLARINDA ÖNEMLİ ROL OYNAMIŞTI

Milan'da ilki 2010-2012 dönemi, ikincisi de 2020-2023 arasında olmak üzere iki farklı dönemde forma giyen İbrahimovic, kırmızı-siyahlıların 2010-11 ve 2021-2022 sezonlarında kazandığı son iki lig şampiyonluğunda attığı gollerle önemli rol oynamıştı.

BU SEZON SAKATLIK PEŞİNİ BIRAKMADI

Milan formasıyla toplamda 163 maçta görev alan ve 93 kez gol sevinci yaşayan İbrahimovic, sakatlıklar nedeniyle bu sezon sadece 4 maçta sahadaki yerini alabildi.

İbrahimovic, profesyonel futbolculuk kariyerinde Malmö, Ajax, Juventus, Inter, Barcelona, Milan, Paris Saint Germain, Manchester United, LA Galaxy ve tekrar Milan formalarını giydi. Kariyeri boyunca toplam 988 maçta 573 gole imzasını atarken, 2 kez İtalya'da 13 kez de İsveç'te yılın futbolcusu ödülünün sahibi oldu.

İbrahimovic'in kupa koleksiyonunda, 5 İtalya Serie A, 4 Fransa Ligue 1, 2 Hollanda Ligi, 1 İspanya La Liga, 1 UEFA Avrupa Ligi, 1 Avrupa Süper Kupası, 1 FIFA Dünya Kulüpler Kupası şampiyonluklarının yanı sıra 2 Fransa Kupası, 1 Hollanda Kupası, 3 İtalya Süper Kupası, 2 İspanya Süper

Kupası, 1 İngiltere Lig Kupası ve 1 Hollanda Süper Kupası şampiyonlukları bulunuyor.

Futboldan bir Zlatan İbrahimovic geçti! Duygu dolu anlar...
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