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Fenerbahçe'de Valencia ile yollar ayrılıyor

Sarı-Laciverti takımla olan sözleşmesi sona eren Ekvadorlu golcü Enner Valencia, Fenerbahçe'ye veda edecek.

Ekleme: 5.06.2023 - 12:49 Güncelleme: 5.06.2023 - 12:50 / Editör: Ozge Selin
Fenerbahçe'nin 33 yaşındaki golcüsü Enner Valencia, 29 gol atarken Süper Lig'de sezonu kral olarak tamamlamayı da büyük ölçüde garantiledi.

Galatasaray derbisini boş geçen Ekvadorlu, kulübün efsanesi 29 gollü Aykut Kocaman'ı geçme şansını ise kaçırdı.

Krallık tacını takacak oyuncu, sözleşmesi bittiği için Fenerbahçe'ye veda edecek.

Valencia'nın ligdeki en yakın takipçisi 21 gollü Diagne'nin son hafta 9 gol atması gerekecek. Dün 22 gole ulaşan İcardi ise son haftayı maç yapmadan geçeceği için bu rakamı artırma şansı yok.
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