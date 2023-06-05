Ali Koç görevi bırakıyor! İşte Aziz Yıldırım'ın destekledigi başkan adayı...

Spor Toto Süper Lig'in 37. haftasında Galatasaray'a deplasmanda 3-0 mağlup olan Fenerbahçe, bu sezon ezeli rakbine iki maçta da mağlup oldu ve toplamda 6 gol yedi ve hiç gol atamadı.Derbiyi kaybeden Fenerbahçe'nin ligdeki ikinciliği de tehlikeye girdi. Üçüncü sıradaki Beşiktaş'ın Konyaspor'u mağlup etmesi halinde Fenerbahçe ligi 3. sırada, Beşiktaş ise ikinci sırada tamamlayacak.Bu sezona şampiyonluk parolasıyla giren Fenerbahçe şampiyonluğu yine elde edemedi ve taraftarını üzdü. Derbinin ardından basın toplantısına katılmadan stattan ayrılan teknik direktör Jorge Jesus'un da takımdan ayrılmasına artık kesin gözüyle bakılıyor.G.Saray teknik direktör Okan Buruk, basın toplantısına katılmadan ayrılan Jorge Jesus'u ve maçtan önce tepki çeken sözler söyleyen İsmail Yüksek için sert sözlerle eleştirerek şunları söyledi: 'Keşke burada olsalardı da onlar cevap verselerdi. Kazandığınızda da, kaybettiğinizde tebrik etmeyi bileceksiniz. Basının önüne çıkmamak Türk kamuoyuna saygısızlıktır. Fenerbahçe puan ortalaması olarak başarılı sezon geçirdi, Beşiktaş da aynı şekilde.'Fenerbahçe'nin Portekizli Teknik Direktörü Jorge Jesus, Galatasaray maçını da kaybederek bu sezon takımının başında derbi galibiyeti yaşamadı.Öte yandan 32 yıl sonra bir ilk yaşandı. Jorge Jesus, Fenerbahçe'nin başında Guus Hiddink'ten (1990-1991) bu yana bir Süper Lig sezonunda sarı-kırmızılı ekibe karşı oynadığı iki maçı da kaybeden ilk teknik direktör oldu.Maçtan sonra Fenerbahçeli taraftarlar tepki göstererek sosyal medyada Başkan Ali Koç ve yönetimi istifaya davet etti. Samandıra Can Bartu Tesisleri'ne gelen taraftarlar, takım otobüsünün tesislere gelmesiyle birlikte teknik ekip ve futbolculara da tepki gösterdi.'Yönetim İstifa', 'Yalan yalan, dolan dolan, 6 sene oldu istifa', 'Söylesene başkan ne oldu sözlerin, kos koca Feneri ne hale getirdin' şeklinde sloganlar atan taraftarlar, tesislerden çıkan araçlara yumurta ve soğan attı. Polis ekiplerinin yoğun güvenlik önlemi aldığı tesisin etrafından taraftarlar uzaklaştırıldı.Futbolcuların özel araçlarıyla tesislerden çıktığı anlarda emniyet güçleri yolları keserek, taraftarların oyunculara yaklaşmasına engel oldu. Yönetim ve takımı protesto etmeyi sürdüren sarı-lacivertli taraftarlar, daha sonra emniyet güçlerinin yönlendirmesiyle bölgeyi terk etti.2018'de göreve gelen Ali Koç, henüz lig şampiyonluğu sevinci yaşayamadı. Dünkü maçtan sonra da stadı terk eden Ali Koç'un iddilara göre istifa edeceği gündeme geldi.Gündeme gelen iddiaya göre Ali Koç'un istifa edeceğini yakın çevresine açıkladığı söyleniyor. İstifa haberinin Türkiye Kupası finalinden sonra açıklanması bekleniyor.Fenerbahçe'nin yeni başkan adayıyla ilgili sürpriz bir iddia ortaya atıldı. Sosyal medyada, Ziraat Türkiye Kupası finali ardından Ozan Balaban'ın adaylığını açıklaması beklendiği ifade edildi.Başkan adayı olacağı söylenen Ozan Balaban'ı Fenerbahçe Spor Kulübü eski başkanı Aziz Yıldırım'ın desteklediği iddia edildi.