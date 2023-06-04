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Süper Lig'de sezonun son derbisi! Galatasaray-Fenerbahçe maçı 11'leri belli oldu

Süper Lig'de sezonun son derbisinde Galatasaray, NEF Stadyumu'nda ezeli rakibi Fenerbahçe'yi ağırlıyor. Ligin bitimine 2 hafta kala şampiyonluğunu ilan eden Galatasaray, ilk yarıda rakibini 3-0 mağlup etmişti. Zorlu karşılaşma öncesi iki takımın da ilk 11'i belli oldu. Maçın canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz.

Ekleme: 4.06.2023 - 18:44 Güncelleme: 4.06.2023 - 18:45 / Editör: Ozge Selin
Süper Lig'de sezonun son derbisinde Galatasaray ile Fenerbahçe karşı karşıya geliyor. Sezonun bitimine 2 hafta kalan 23. şampiyonluğunu ilan eden Galatasaray, bu maçı da kazanarak ligi galibiyetle tamamlamak istiyor. Diğer yandan ilk yarıdaki maçı 3-0 kaybeden Fenerbahçe ise bu maçı kazanmak ve taraftarına galibiyeti armağan etmek istiyor.

Ligde 36 haftadaki 34 müsabakada 26 galibiyet, dörder beraberlik ve yenilgi yaşayan sarı-kırmızılılar, 82 puan topladı. En yakın takipçisi Fenerbahçe'ye karşı 5 puanlık fark yakalayan Galatasaray, bitime 2 hafta kala şampiyonluğu garantiledi.

Şampiyonluk hasreti 9 sezona çıkan sarı-lacivertliler ise 24 galibiyet, beşer beraberlik ve yenilgiyle 77 puan elde etti.

DERBİDEN NOTLAR

Sarı-kırmızılı ekip, Fenerbahçe karşısına tam kadro çıkacak. Ligin 34. haftasındaki İstanbulspor mücadelesinde kırmızı kart gören ve 2 maç ceza alan Nicolo Zaniolo, derbiyle sahalara dönecek. Sakat futbolcusu bulunmayan Galatasaray, Zaniolo'nun da dönmesiyle derbide tam kadro olacak.

KUPASINI ALACAK

Şampiyonluğunu ilan eden sarı-kırmızılı ekip, derbiden sonra kupasına kavuşacak. Karşılaşmanın ardından Nef Stadı'nda kupa töreni düzenlenecek. Tarihinin 23. Süper Lig şampiyonluğunu elde eden Galatasaray, maçtan sonra kurulacak podyumda zaferini kutlayacak.

ZORLU MAÇTA İLK 11'LER BELLİ OLDU

Galatasaray: Muslera, Nelsson, Abdülkerim, Boey, Kazımcan, Berkan, Torreira, Barış, Zaniolo, Kerem, Icardi.

Fenerbahçe: İrfan Can Eğribayat, Ferdi, Samet, Szalai, Luan Peres, Arao, Arda Güler, Zajc, Rossi, Batshuayi, Valencia

SEZONU DERBİYLE KAPATACAK

Galatasaray, Fenerbahçe derbisinden sonra sezonu kapatacak. Ziraat Türkiye Kupası'nda yoluna devam edemeyen sarı-kırmızılılar, Süper Lig'deki son maçını da Fenerbahçe ile yapacak. Galatasaray, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından ligden çekilen Atakaş Hatayspor ile 38. haftada yapması gereken karşılaşmada hükmen galip sayılacak.

SON 4 MAÇINI KAZANDI

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'de oynadığı son 4 karşılaşmadan galibiyetle ayrıldı. Ligde son olarak 32. haftadaki Beşiktaş derbisinde mağlubiyet yaşayan sarı-kırmızılılar, sonrasında Medipol Başakşehir, İstanbulspor, Demir Grup Sivasspor ve MKE Ankaragücü'nü yendi.

LİGİN EN AZ GOL YİYEN TAKIMI

Galatasaray son 2 haftasına girilen Süper Lig'in en az gol yiyen takımı konumunda bulunuyor. Ligde çıktığı 33 müsabakada kalesinde 27 gol gören Galatasaray, ligin en iyi savunma yapan takımı olarak dikkati çekiyor.

FENERBAHÇE SEZONU GALATASARAY DERBİSİYLE TAMAMLAYACAK

Ligin 36. haftasında konuk ettiği Fraport TAV Antalyaspor'u 2-0 yenen sarı-lacivertliler, şampiyonluk yarışında rakibi olan Galatasaray'ın da aynı gün deplasmanda MKE Ankaragücü'nü 4-1'lik skorla yenmesi ve şampiyonluğu garantilemesi üzerine, ligi ilk sırada bitirme şansını yitirdi.

Sezonu ikinci sırada kapatmayı hedefleyen Fenerbahçe, ligin ilk yarısında Ülker Stadı'nda 3-0 yenildiği Galatasaray'ı deplasmanda mağlup ederek, şampiyonluğun kaybedilmesiyle üzülen taraftarını derbi galibiyetiyle mutlu etmek istiyor. Sarı-lacivertliler, 38. haftada ligden çekilen Gaziantep FK ile bir maçı bulunduğu ve bu maçta hükmen 3 puanın sahibi olacağı için sezona Galatasaray maçıyla veda edecek.

Teknik direktör Jorge Jesus yönetiminde 77 puan toplayan Fenerbahçe, lider Galatasaray'ın 5 puan gerisinde yer alıyor.

FENERBAHÇE'DE 3 EKSİK

Fenerbahçe'de sakatlıkları bulunan Lincoln Henrique ve Bright Osayi-Samuel, bugünkü müsabakada forma giyemeyecek. Sakatlıktan dönen ve antrenman eksiği bulunan kaleci Altay Bayındır'ın da bu maçta görev alması beklenmiyor.

GALATASARAY-FENERBAHÇE REKABETİNDE 397. RANDEVU

Ülker Stadı'nın bulunduğu "Papazın Çayırı" olarak adlandırılan yerde 17 Ocak 1909 tarihinde yapılan ve Galatasaray'ın 2-0 kazandığı özel maçla başlayan 114 yıllık rekabette, galibiyetlerde ve atılan gol sayısında Fenerbahçe'nin üstünlüğü bulunuyor.

Sarı-lacivertliler, geride kalan 396 maçtan 148'ini kazandı, sarı-kırmızılı ekip bu süre içinde 126 kez galip geldi. İki takım 122 maçta ise eşitliği bozamadı.

Fenerbahçe'nin attığı 540 gole, Galatasaray 493 golle karşılık verdi.

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