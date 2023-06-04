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Okan Buruk ve Jorge Jesus kararını verdi! İşte Galatasaray - Fenerbahçe maçının ilk 11'leri

Spor Toto Süper Lig'in 37. haftası dev bir derbiye sahne olacak. İki ezeli rakip Galatasaray ile Fenerbahçe kozlarını paylaşacak. Nef Stadı'nda oynanacak mücadele 4 Haziran Pazar günü saat 19.00'da başlayacak. İki takım da bu sezon son maçına çıkacak. Ligde şampiyonluğunu ilan eden Galatasaray, sarı-lacivertlileri devirerek şampiyonluğu derbi zaferiyle kutlamak istiyor. Fenerbahçe ise deplasmanda ezeli rakibini mağlup ederek sezonu galibiyetle noktalamayı amaçlıyor. Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk ve Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, sahaya sürecekleri 11'leri büyük ölçüde belirledi. İşte Galatasaray - Fenerbahçe derbisinin muhtemel 11'leri...

Ekleme: 4.06.2023 - 01:46 Güncelleme: 4.06.2023 - 01:47 / Editör: Ozge Selin
Süper Lig'in 37. haftası Türk futbolunun klasiğine sahne olacak. Galatasaray, Nef Stadı'nda Fenerbahçe'yi konuk edecek. 19.00'da başlayacak dev maçı Abdulkadir Bitigen yönetecek.

Ankaragücü deplasmanındaki 4-1'lik galibiyetle şampiyonluğunu ilan eden Galatasaray, sezonu ezeli rakibini yenerek kapamayı hedefliyor. Fenerbahçe ise kazanarak ligdeki ikinciliğini korumayı amaçlıyor.

GALATASARAY MUHTEMEL 11

Galatasaray derbi öncesi tam kadro. Okan Buruk'un Fenerbahçe karşısına Muslera, Boey, Nelsson, Abdülkerim, Kazımcan, Torreira, Oliveira, Rashica, Mertens, Kerem ve Icardi ilk 11'i ile çıkması bekleniyor.

FENERBAHÇE MUHTEMEL 11

Fenerbahçe'de ise dev maç öncesi 3 eksik var. Tedavileri süren Osayi-Samuel ve Lincoln'un yanı sıra henüz hazır olmayan Altay'ın da forma giymesi beklenmiyor.

Jorge Jesus'un Galatasaray derbisindeki muhtemel 11'i ise şöyle:

İrfan Can Eğribayat, Ferdi, Samet, Szalai, Peres, Arao, Zajc, İrfan Can Kahveci, Arda Güler, Enner Valencia, Michy Batshuayi.

DERBİ SONRASI KUTLAMA

Galatasaray, şampiyonluğunu da derbinin ardından kutlayacak. Maçın bitiş düdüğü ile sahaya kurulacak sahnede sanatçılar, lazer ve havai fişek şovları düzenlenecek.

Süper Lig'deki 23. zaferine ulaşan Sarı-kırmızılılar, Cumhuriyetin 100. yılı için özel olarak tasarlanan şampiyonluk kupasını Federasyon Başkanı Mehmet Büyükekşi'nin elinden alacak.
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