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Mauro Icardi golünü attı, tarihe geçti

Galatasaray'ın Fenerbahçe ile oynadığı maçta takımının ikinci golünü kaydeden Mauro Icardi, 2007/08 sezonundan sonra Galatasaray formasıyla Süper Lig'de üst üste 8 gol atan ilk oyuncu oldu.

Ekleme: 4.06.2023 - 21:24 Güncelleme: 4.06.2023 - 21:25 / Editör: Ozge Selin
Spor Toto Süper Lig'in 37. haftasında Galatasaray ve Fenerbahçe derbide Nef Stadyumu'nda karşı karşıya geldi.

Sarı-kırmızılılar son maçına göre kadroda 3 değişiklikle sahada yer aldı.

Süper Lig'de geçen hafta MKE Ankaragücü'nü 4-1 yenerek şampiyonluğunu ilan eden sarı-kırmızılı takımda teknik direktör Okan Buruk, o maça ilk 11'de başlayan futbolculardan Sergio Oliveira, Milot Rashica ve Dries Mertens'i yedeğe çekti.

Okan Buruk, Fenerbahçe derbisinde bu futbolcuların yerlerine Berkan Kutlu, Nicolo Zaniolo ve Barış Alper Yılmaz'ı görevlendirdi.

Galatasaray, derbiye Fernando Muslera, Sacha Boey, Victor Nelsson, Abdülkerim Bardakcı, Kazımcan Karataş, Berkan Kutlu, Lucas Torreira, Nicolo Zaniolo, Barış Alper Yılmaz, Kerem Aktürkoğlu ve Mauro Icardi ile başladı.

Sarı-kırmızılı yedek kulübesinde ise Sergio Oliveira, Milot Rashica ve Dries Mertens'in yanı sıra Okan Kocuk, Leo Dubois, Yunus Akgün, Bafetimbi Gomis, Kaan Ayhan, Emin Bayram ve Juan Mata görev bekledi.

Icardi tarihe geçti

Sarı-kırmızılı takımın Fenerbahçe karşısındaki ikinci golünü kaydeden Mauro Icardi, attığı golle 2007/08 sezonundan sonra Galatasaray formasıyla ilk 11 çıktığı üst üste sekiz Süper Lig maçında da gol atan ilk oyuncu oldu.

Icardi ayrıca Johan Elmander'in ardından Fenerbahçe karşısında hem iç sahada hem de deplasmanda gol atan ilk oyuncu unvanını elde etti.

Bu sezon Galatasaray formasıyla 26 maçta süre alan Icardi, 23 gol ve 8 asist kaydetti.
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