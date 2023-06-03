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Lionel Messi, resmen PSG'den ayrıldı

Fransız devi Paris Saint-Germain, Arjantinli yıldız futbolcu Lionel Messi ile yollarını resmen ayırdığını açıkladı.

Ekleme: 3.06.2023 - 20:23 Güncelleme: 3.06.2023 - 20:24 / Editör: Ozge Selin
Paris Saint-Germain, Lionel Messi ile yolların ayrıldığını açıkladı. Arjantinli yıldız PSG forması ile toplamda 79 maça çıkarken, 35 gol attı ve 35 asist yaptı.

PSG yaptığı açıklamada, "Fransa'daki 2 sezonun ardından Leo Messi ile PSG arasındaki macera sezon sonunda sona erecek. Messi'ye kariyerinin geri kalanında başarılar dileriz." ifadelerini kullandı.

PSG Başkanı Nasser Al-Khelaifi ise "Lionel Messi'ye Paris'te geçirdiği 2 sezon için teşekkür etmek istiyorum. PSG ve Ligue 1'e yaptığı katkı küçümsenemez. Messi ve ailesine gelecek için en iyi dileklerimizi sunuyoruz" açıklamasında bulundu.

35 yaşındaki yıldız futbolcu ile Al Hilal, Barcelona ve Inter Miami gibi ekipler ilgileniyor.
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