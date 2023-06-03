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Beyaz Gazete
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Kasımpaşa-Beşiktaş! Muhtemel 11'ler

Beşiktaş, ligde bir haftalık aradan sonra Kasımpaşa deplasmanında üç puan almak için sahaya çıkıyor.

Ekleme: 3.06.2023 - 09:43 Güncelleme: 3.06.2023 - 09:44 / Editör: Ozge Selin
Beşiktaş, Süper Lig'in 37. haftasında deplasmanda Kasımpaşa ile karşı karşıya geliyor.

Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanacak karşılaşma, saat 19.00'da başlayacak.

Ligin son 3 haftasında rakiplerine üstünlük kuran Kasımpaşa, Beşiktaş'ı mağlup ederek galibiyet serisini 4 maça çıkarmayı hedefliyor. Süper Lig'in geride kalan bölümünde 12 galibiyet, 7 beraberlik ve 15 mağlubiyet yaşayan lacivert-beyazlı takım, haftaya 43 puanla 10. sırada girdi.

Yaptığı müsabakaların 22'sini kazanan, 8'inde berabere kalan ve 4'ünden mağlubiyetle ayrılan Beşiktaş ise 74 puanla 3. basamakta yer alıyor.

İki takım arasında ligin ilk yarısında oynanan müsabakayı Beşiktaş 2-1 kazanmıştı.

Beşiktaş'ta 3 oyuncu sınırda

Beşiktaş'ta 3 oyuncu sarı kart ceza sınırında yer alıyor.

Siyah-beyazlılarda Cenk Tosun, Vincent Aboubakar ve Arthur Masuaku, Kasımpaşa karşısında sarı kart görmeleri halinde sezonun son maçı olan Arabamcom Konyaspor mücadelesinde görev alamayacak.

KASIMPAŞA-BEŞİKTAŞ

MUHTEMEL 11'LER

KASIMPAŞA: Erdem, Hadergjonaj, Donk, Djilobodji, Yasin, Hajradinovic, Malsa, Fall, Eysseric, Ben Ouanes, Koita

BEŞİKTAŞ: Mert, Rosier, Wlinton, Saiss, Masuaku, Hadziahmetovic, Salih, Gedson Fernandes, Redmond, Cenk, Aboubakar
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