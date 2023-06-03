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Beyaz Gazete
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Kasımpaşa - Beşiktaş maçının ilk 11'leri

Süper Lig'in 37. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Kasımpaşa ile karşılaşacak.

Ekleme: 3.06.2023 - 18:22 Güncelleme: 3.06.2023 - 18:22 / Editör: Ozge Selin
Beşiktaş, Süper Lig'in 37. haftasında Kasımpaşa ile deplasmanda karşılaşacak. Karşılaşma Recep Tayyip Erdoğan Stadı'ndaki saat 19.00'da başlayacak ve beIN Sports 1 ekranlarından yayınlanacak.

Trabzonspor'la 29. haftada deplasmanda 0-0 sona eren mücadelenin ardından biri hükmen olmak üzere oynadığı tüm maçları kazanan siyah-beyazlılar, 74 puanla ligde 3. sırada yer alıyor.

Ligde oynadığı son 3 maçtan da galibiyetle ayrılarak küme düşme tehlikesini atlatan Kasımpaşa ise 43 puanla 10. basamakta bulunuyor.

İlk 11'ler

Kasımpaşa: Erdem, Donk, Djilobodji, Hadergjonaj, Yasin, Malsa, Aytaç, Hajradinovic, Eysseric, Mortadha, Fall

Beşiktaş: Mert Günok, Rosier, Necip, Welinton, Masuaku, Salih, Hadziahmetovic, Gedson, Muleka, Cenk, Aboubakar
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