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Beyaz Gazete
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Ve yılın transferi duyuruldu! işte Arda Güler’in yeni takımı…

Spor Toto Süper Lig'de transfer çalışmalarına devam eden Fenerbahçe'de flaş gelişmeler yaşanıyor. Transfer arayışlarını sürdüren sarı lacivertlilerde ana gündem maddesi Arda Güler'in geleceği. Genç yıldızın takımda kalıp kalmayacağı merak edilirken, yeni takımı böyle duyuruldu.

Ekleme: 28.06.2023 - 10:22 Güncelleme: 28.06.2023 - 10:23 / Editör: Ozge Selin
Spor Toto Süper Lig'de sezonu ikinci tamamlayan ve Ziraat Türkiye Kupası'nda ise şampiyon olan Fenerbahçe'den son dakika transfer haberleri gelmeye devam ediyor.

F.BAHÇE'DEN İKİ TRANSFER

Yeni sezon için kadrosunu güçlendirmek adına transferlere başlayan sarı-lacivertli takım önce Ryan Kent daha sonra da Edin Dzeko transferini açıkladı.

UEFA Konferans Ligi'ne katılmak için ön eleme oynayacak olan Fenerbahçe'de gözler İsmail Kartal'ın resmi olarak açıklanmasına çevrildi.

ARDA GÜLER'İN DURUMU MERAK EDİLİYORDU

Fenerbahçe'de takıma yeni katılacak isimler merak edilirken, diğer yandan takımdan ayrılması beklenen Arda Güler'in kararı merak ediliyordu.

YENİ TAKIMINI AÇIKLADILAR

Takımın yıldızı olan ve bu sezon başta Real Madrid, Barcelona, Bayern Münih ve Benfica gibi dünya devleri talip olurken, genç yıldız oyuncunun kararını verdiği açıklandı.

Geçtiğimiz günlerde Başkan Ali Koç ve Arda Güler bir görüşme gerçekleştirirken, toplantıdan bir sonuç çıkmadığı ve Arda Güler'in gitmeye kararlı olduğu belirtildi.

ARDA İSPANYOL DEVİ İLE ANLAŞMAYA VARDI

Bu gelişmenin ardından İspanyol basını, Arda Güler'in yeni takımın çok çarpıcı bir iddia ortaya attı. Genç oyuncunun yeni takımıyla anlaşmaya vardığını açıkladı.

İspanyol Mundo Deportivo, Arda Güler'in yapılan görüşmelerin ardından son UEFA Avrupa Ligi şampiyonu Sevilla'ya transfer olmaya karar verdiğini ve anlaşmaya varıldığını duyurdu.

Sevilla'nın, sözleşmesinde 17.5 milyon Euro serbest kalma bedeli bulunan Arda Güler için bu bedeli ödeyeceği ve transferi açıklayacağı belirtildi.

YENİ SEZON KAMPINA KATILACAK

Arda Güler'in, yeni sezon öncesinde İspanyol ekibinin kamp çalışmalarına katılmak için İspanya'ya hareket ederek takıma dahil olacağı açıklandı.

Bu sezon ligde 20 maçta 4 gol ve 4 asist katkısı yapan Arda Güler, transferde resmen aranan isim oldu. Genç oyuncu daha fazla forma giyeceği bir takımı tercih etme karar aldı.

BABA GÜLER İÇİN KOMİSYON İDDİASI

Transferde yetkili olan baba Ümit Güler, karar sürecinin uzamasındaki tek unsur olarak öne çıktığı ifade edildi. İspanyol Relevo'nun muhabiri, sözleşmesinde '17.5 milyon Euro'ya serbest kalır' maddesi olan Arda'nın transferi için 20 milyon Euro gibi bir rakam istediğini gündeme getirdi.
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