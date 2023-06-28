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Beşiktaş, Rob Holding'i gündemine aldı

Beşiktaş, Premier Lig devi Arsenal ile yollarını ayırmaya hazırlanan Rob Holding için temaslarını arttırdı.

Beşiktaş, Rob Holding'i gündemine aldı
Ekleme: 28.06.2023 - 15:43 Güncelleme: 28.06.2023 - 15:49 / Editör: Ozge Selin
Şenol Güneş yönetiminde gelecek sezona hazırlanan Beşiktaş bir yandan da transfer çalışmalarına devam ediyor.

2023-2024 sezonunda şampiyonluğu hedefleyen ve bunun için güçlü bir kadro kurmak isteyen siyah-beyazlılar, İngiltere Premier Lig ekibi Arsenal'in savunma oyuncusu Rob Holding'i gündemine aldı.

Şenol Güneş transfere onay verdi

Romain Saiss ile vedalaşmaya hazırlanan ve savunma bölgesini güçlendirmek isteyen Beşiktaş, Arsenal forması giyen İngiliz Rob Holding için harekete geçti.

27 yaşındaki stoper için teknik direktör Şenol Güneş'in onay verdiği öğrenilirken, 2024'e kadar sözleşmesi devam eden futbolcunun maliyeti için görüşmelerin yakın zamanda resmen başlayacağı belirtildi.

2016-2017 sezonunda Bolton'dan Arsenal'e 3 milyon euro karşılığında transfer olan Holding, Londra ekibi ile 162 maça çıkarken takımına da 5 gollük katkı sağladı.
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