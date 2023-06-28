Barış Alper Yılmaz trafik kazası geçirdi

Galatasaray'ın genç futbolcusu Barış Alper Yılmaz, bayramlaşma için memleketine giderken trafik kazası geçirdi. Kazada tarafların sağlık durumunda herhangi bir sıkıntı bulunmuyor.

Milli Takım ve Galatasaray'ın başarılı futbolcusu Barış Alper Yılmaz, bayramlaşma için memleketi Rize'ye giderken Giresun'da trafik kazası geçirdi.Galatasaray'ın başarılı oyuncusu Barış Alper Yılmaz, bayramlaşmak için Rize'ye giderken Giresun yolunda kullandığı araçla kaza yaptı. Kazada iki tarafın da durumunun iyi olduğu belirtildi.