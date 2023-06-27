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Mauro Icardi'nin Galatasaray'dan istediği maaş

Galatasaray'da transferin bir numarası olan Mauro Icardi, Suudi Arabistanlıların 25 milyon euro maaş vermesine rağmen sarı-kırmızılılara bir şans sundu. Arjantinli golcü Galatasaray'dan 10 milyon euro maaş vermelerini talep etti.

Ekleme: 27.06.2023 - 16:13 Güncelleme: 27.06.2023 - 16:25 / Editör: Ozge Selin
Galatasaray ile Mauro Icardi arasındaki transfer görüşmelerinde, Arjantinli oyuncu istediği rakamı sarı-kırmızılı kulübe iletti.

Mauro Icardi'ye bir Suudi Arabistan kulübü, bonuslar hariç yıllık net 25 milyon euro maaş teklifi yaptı.

Şu an PSG'den aldığı 9 milyon euronun tam 2.5 katı teklif edilmesine karşın Icardi, bu teklifi şimdilik geri çevirdi.

Icardi 10 milyon euro istiyor

Suudiler'in önerdiği rakamın yarısından bile azına Avrupa'da kalma kararı alan Mauro Icardi, ilk tercihinin Galatasaray olduğunu hem temsilcilerine hem de menajerliğini yapan eşi Wanda Nara'ya iletti.

Wanda Nara da Icardi'nin bu kararına destek oldu ve Avrupa'da kalma isteğini onayladı.

Ancak, Mauro Icardi'nin menajerliğini yürüten eşi Wanda Nara 10 milyon euro bandında bir maaş istediklerini Galatasaray'a iletti. Finansal Fair Play kuralları gereği kısıtları olan Galatasaray'ın Mauro Icardi'ye 6 milyon euro civarında bir teklif yapabileceği öğrenildi.

İstediği rakamı vermeleri mümkün

Bu ücretin geri kalanı sponsorluklarla halletme planı yaptı. Bazı sponsor firmalarla, Icardi'nin transferi için anlaşmalar tamamlanmak üzere... Daha önce 7.5 milyon euroluk bir teklif yapan Galatasaray, böylece Icardi'ye 10 milyon euro civarında bir teklif sunacak. Galatasaray, Icardi ile el sıkıştıktan sonra rotasını Paris Saint-Germain'e çevirecek ve bonservis pazarlığı yapacak.

Erden Timur ne demişti?

Çok iyi bir teklif yapıldı ama Avrupa’da özellikle de bizde kalmak istiyor. Ama Suudiler şu anda bütün dünyada transfer piyasasını kilitlediler. Bakın, Avrupa’da da herkes bekliyor. Suudilerin rakamlar delirmiş. Menajerlerin gözü orada ama Icardi gerçekten çok ahlaklı bir adam ve hâlâ Suudilere evet dememekte direniyor. Şöyle diyeyim, bizim 1’imiz Suudilerin 3’ünden daha geçerli Icardi için. Ama Suudi parası ciddi sorun olmaya başladı.
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