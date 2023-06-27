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Galatasaray’ın yeni golcüsünü duyurdular! Mauro Icardi derken 63 milyon Euro’luk yıldız geliyor…

Süper Lig'de sezonu şampiyon olarak tamamlayan Galatasaray, gelecek sezon hazırlıklarını tüm hızıyla sürdürüyor. İlk olarak golcü ve orta saha transferini bitirmek isteyen Aslan, bu doğrultuda Okan Buruk'un da raporları dahilinde çalışmalarına devam ediyor. Bu sırada Galatasaray'ın gündemine sürpriz bir golcü oyuncu geldi. İspanyollar, sarı-kırmızılı ekibin yeni golcüsünü duyurdu. Taraftarlarda büyük heyecan yaratan bu oyuncu, tam 63 milyon Euro'ya transfer olmuştu.

Ekleme: 27.06.2023 - 09:46 Güncelleme: 27.06.2023 - 09:47 / Editör: Ozge Selin
Süper Lig'de geride bıraktığımız sezona Okan Buruk yönetiminde giren Galatasaray, inişli çıkışlı bir başlangıç yaptı.

Ligin ilk 10 haftasından sonra sıçrama yapan Galatasaray, üst üste aldığı galibiyetlerle tarihi bir seriye de imza attı.

Ziraat Türkiye Kupası'ndan elendikten sonra tüm konsantrasyonunu lige veren Aslan, tam 88 puanla sezonu şampiyon tamamladı. Rekor bir şampiyonluk elde eden Galatasaray, sezonun bitmesinin hemen ardından gelecek sezon için çalışmalara başladı. Özellikle UEFA Şampiyonlar Ligi'nde başarılı olabilmek adına kadrosunu güçlendirmek için çabalayan Cimbom, flaş bir transfere imza atabilir. Mauro Icardi'nin transferindeki belirsizlik devam ederken farklı golcülerle de iletişime geçen Galatasaray'da sürpriz bir iddia söylendi.

LUKA JOVIC'E TEKLİF YAPILDI

Galatasaray'ın, forvet transferinde alternatiflerden biri olan Luka Jovic'le ilgili yaptığı teklif ortaya çıktı.

AS'ta yer alan habere göre, sarı-kırmızılıların, Sırp forvet için 8 milyon euro'luk bir teklif yaptığı aktarıldı.

Galatasaray'ın 25 yaşındaki forvete ise yıllık net 3 milyon euro maaş önerdiği belirtildi.

Luka Jovic, geçtiğimiz sezon Fiorentina'da 13 gol attı ve 3 asist yaptı. Temmuz 2019'da Eintracht Frankfurt'tan 63 milyon euro bonservis bedeliyle Real Madrid'e transferiyle dikkat çeken Jovic'in, Fiorentina ile sözleşmesi 2024 yılında sona eriyor. Tam 63 milyon Euro'ya transfer olduğu Real Madrid'de bir türlü beklentileri karşılayamayan Luka Jovic, İspanya'da 51 maça çıktı ve yalnızca 3 gol kaydetti. Geçtiğimiz yaz transfer döneminde de sarı-kırmızılı ekibin radarına giren Sırp golcünün transferi o dönem gerçekleşmemişti.

Galatasaray’ın yeni golcüsünü duyurdular! Mauro Icardi derken 63 milyon Euro’luk yıldız geliyor…
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