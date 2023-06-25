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Giresunspor satışa çıkıyor! Başkan resmen duyurdu...

Spor Toto Süper Lig'den 1. Lig'e düşen Giresunspor'un kulüp başkanı Nahid Ramazan Yamak, "Yerli, yabancı, yatırımcı, bu kulübü alabilecek, talipli olabilecek kim varsa arkasında çalışmaya hazırım, kulübü hemen kendilerine vermeye hazırız." dedi.

Ekleme: 25.06.2023 - 01:25 Güncelleme: 25.06.2023 - 01:26 / Editör: Ozge Selin
Yamak, Giresunspor tesislerinde düzenlenen "Birlik, Beraberlik ve Vefa Buluşması" toplantısında yaptığı konuşmada, kulübün borçları ve gelecek sezon oluşturmayı planladıkları sponsorluk gelirleriyle ilgili bilgi verdi.

Ara transfer dönemi için ödenmesi gereken borçlar olduğunu vurgulayan Yamak, ocak ayındaki transfer tahtasını açtırmaları için yaklaşık 109 milyon lira gerektiğini söyledi.

Yamak, bu sezon takımı tekrar kurmaları için yaklaşık 50 milyon liraya daha ihtiyaçlarının olduğunu dile getirerek, Giresunspor'un ocak ayına kadar 150 milyon liraya ihtiyacı olduğunu kaydetti.

Kulübe sahip çıkılması yönünde çağrıda bulunan Yamak, şöyle devam etti:

"Ben buradan çağrıda bulunuyorum, yerli, yabancı, yatırımcı, bu kulübü alabilecek, talipli olabilecek kim varsa arkasında çalışmaya hazırım, kulübü hemen kendilerine vermeye hazırız. Kulübü alacak kişilerin sadece ekonomik değil hukuki olarak, altyapı olarak, kulübün sürekliliği olarak, bu kulübün, Giresunspor Kulübü Derneği'nin yüzde 51 hisselerine sahip olup, yüzde 49'unu alabilecek kim varsa çıksın bugün hazırız. Önceki genel kurulda da bu yapılmış verebiliriz. Buraya çıkıp, sahip çıkabilecek bir yönetim varsa, eğer bu parayı sağlayabileceklerse ben hemen kongreye gitmeye hazırım. Kesinlikle bu kulübün koltuk sevdalısı değilim, gerekeni yapmaya hazırız."

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