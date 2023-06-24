Trabzonspor, Petkovic ile anlaştı

Trabzonspor'da başkan Ertuğrul Doğan transfer ateşini yaktı. Teknik direktör Nenad Bjelica transferde hata yapmak istemiyor.Bu sebeple forvette yönetime verdiği ilk isim olan Bruno Petkovic'te ısrar ediyordu. Yönetim, tecrübeli golcüyle el sıkıştı, uzun süredir pazarlık halinde olduğu Dinamo Zagreb'in de inadını kırmayı başardı.Bjelica'nın kesin olarak takımda görmek istediği oyuncu için 4 milyon euro'da direten Hırvat ekibi ile 3 milyon euro üzerinden el sıkışıldı. Kalan ufak pürüzlerin de giderilmesinin ardından Petkovic'le 3 yıllık sözleşme imzalanacağı öğrenildi.Trabzonspor'un Dinamo Zagreb ile pazarlıklarında elini güçlü kılan şey ise Bruno Petkovic'in bitecek sözleşmesini uzatmayacak olması. Zagreb gelecek yıl bedavaya gitmemesi adına bu yıl tecrübeli forvetini satmaya mecbur kaldı.