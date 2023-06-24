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İşte Fırtına'nın ilk transferi! İmzayı atıyor...

Spor Toto Süper Lig'de gelecek sezon transfer çalışmalarını sürdüren Trabzonspor'da flaş gelişmeler yaşanıyor... Gelecek sezona güçlü bir kadro kurmak için çalışmalarına devam eden bodro mavililer, ilk transferinde mutlu sona ulaştı. Yıldız oyuncunun kısa süre sonra sözleşme imzalaması bekleniyor. İşte o isim ve tüm detaylar...

Ekleme: 24.06.2023 - 12:40 Güncelleme: 24.06.2023 - 12:45 / Editör: Ozge Selin
Süper Lig'de gelecek sezon transfer çalışmalarını sürdüren Trabzonspor'da flaş gelişmeler yaşanıyor...

Gelecek sezona güçlü bir kadro kurmak için çalışmalarına devam eden bodro mavililer, ilk transferinde mutlu sona ulaştı. Yıldız oyuncunun kısa süre sonra sözleşme imzalaması bekleniyor. 

Trabzonspor, 2022-2023 sezonunu Nenad Bjelica yönetiminde 57 puanla 6. sırada tamamladı. Yeni sezon için ise hedefini mutlak şampiyonluk olarak belirleyn Karadeniz ekibi, transfer çalışmalarına şimdiden start verdi.

YABANCI SAYISI AZALTILACAK

Trabzonspor'da kiralıktan dönen Koita, Djaniny ve Flavio ile birlikte kadrodaki yabancı sayısı 13'e yükseldi.

Yönetim, maliyeti büyük olan oyuncularla yolların ayrılacağını açıklamasına rağmen Hamsik, Gbamin ve Markovic dışında giden olmadı. Bartra,Denswil, Bardhi ve Gomez gibi isimleri elden çıkarıp maaş yükünü azaltmak isteyen bordo-mavililer, henüz beklediği teklifleri alamadı.

Bu futbolcuların gönderilmesi, yabancı kontenjanında yer açmak adına da büyük önem taşıyor. Trabzonspor, boşta olan 1 kişilik kontenjan için Kourbelis ile el sıkışılmıştı.

İşte Fırtına'nın ilk transferi! İmzayı atıyor...

BARTRA BETIS'E DOĞRU

Bordo-mavili takımın sezon başında büyük umutlarla kadrosuna kattığı Marc Bartra, tekrar Real Betis'e dönmek istiyor.

Uyum sorunu yaşayan ve bir türlü istenen performansı sergileyemeyen İspanyol stoperin, ülkesinde futbol oynamayı planladığı ve bu talebini yönetime ilettiği öğrenildi.

2 yıl daha kontratı bulunan 32 yaşındaki oyuncu için Trabzonspor'un henüz bonservis bedeli belirlemediği ancak transferde gereken kolaylığı sağlamayı düşündüğü ifade edildi.

İşte Fırtına'nın ilk transferi! İmzayı atıyor...

GOLCÜ TRANSFERİ BİTTİ

Gelecek sezona güçlü bir kadro kurmak için çalışmalarına devam eden Trabzonspor, golcü transferi konusunda mutlu sona ulaştı.

Fırtına, ilk sıraya aldığı Bruno Petkovic ile anlaşma sağlarken kulübü Dinamo Zagreb'i ikna etmekte zorlanıyordu. Hırvat kulübü, 28 yaşındaki forvet için 4 milyon Euro'da ısrarını sürdürdü.

Bordo-mavili ekip ise kapıyı 2.5 milyon Euro'dan açtı. Ancak Trabzonspor, Hırvat ekibiyle 3 milyon Euro'da uzlaştı.

İşte Fırtına'nın ilk transferi! İmzayı atıyor...

3 YILLIK ANLAŞMA

Petkovic'in, eski hocası Nenad Bjelica ile yeniden çalışmayı istemesi pazarlıkta bordo-mavililerin elini güçlendiren etkenlerden biri oldu.

Pürüzlerin giderilmesinin ardından 1.93'lük santrfor, 3 yıllık sözleşme imzalayacak.


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