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Filenin Efeleri Altın Ligi'nde finalde!

A Milli Erkek Voleybol Takımı, CEV Avrupa Altın Ligi Dörtlü Final'in yarı finalinde Çekya'yı 3-2 yenerek finale yükseldi.

Ekleme: 24.06.2023 - 20:51 Güncelleme: 24.06.2023 - 20:51 / Editör: Ozge Selin
A Milli Erkek Voleybol Takımı, 2023 CEV Avrupa Altın Ligi Dörtlü Final'in yarı finalinde Çekya'yı 3-2 mağlup etti ve finale yükseldi. Filenin Efeleri, bu galibiyetin ardından 27-30 Temmuz 2023 tarihlerinde Katar'da düzenlenecek FIVB Challenger Kupası'na katılmaya hak kazandı.

A Milli Erkek Voleybol Takımı'nın finaldeki rakibi Hırvatistan-Ukrayna karşılaşmasının galibi olacak.

TÜRKİYE: Bedirhan, Arslan, Burutay, Faik Samet, Adis, Efe, Volkan (L), Berkay (L) (Kaan, Vahit Emre, Mirza, Arda, Yiğit)

ÇEKYA: Licek, Zajicek, Sotola, Vasina, Polak, Srb, Monik (L) (Benda, Bryknar, Indra, Cech, Spulak)

SETLER: 22-25, 25-17, 19-25, 25-23, 15-12

SÜRE: 141 dakika
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