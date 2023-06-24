Filenin Efeleri Altın Ligi'nde finalde!

A Milli Erkek Voleybol Takımı, CEV Avrupa Altın Ligi Dörtlü Final'in yarı finalinde Çekya'yı 3-2 yenerek finale yükseldi.

A Milli Erkek Voleybol Takımı, 2023 CEV Avrupa Altın Ligi Dörtlü Final'in yarı finalinde Çekya'yı 3-2 mağlup etti ve finale yükseldi. Filenin Efeleri, bu galibiyetin ardından 27-30 Temmuz 2023 tarihlerinde Katar'da düzenlenecek FIVB Challenger Kupası'na katılmaya hak kazandı.



A Milli Erkek Voleybol Takımı'nın finaldeki rakibi Hırvatistan-Ukrayna karşılaşmasının galibi olacak.



TÜRKİYE: Bedirhan, Arslan, Burutay, Faik Samet, Adis, Efe, Volkan (L), Berkay (L) (Kaan, Vahit Emre, Mirza, Arda, Yiğit)



ÇEKYA: Licek, Zajicek, Sotola, Vasina, Polak, Srb, Monik (L) (Benda, Bryknar, Indra, Cech, Spulak)



SETLER: 22-25, 25-17, 19-25, 25-23, 15-12



SÜRE: 141 dakika