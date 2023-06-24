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Fenerbahçe 'Yeni Arda Güler'ini buldu! Anlaşma sağlandı

Fenerbahçe, oyun tarzıyla Arda Güler yakıştırmaları yapılan Efe Konuşkan ile anlaşma sağladı. Bucaspor cephesi de Efe Konuşkan'ı doğruladı ve "Anlaşmaya çok yakınız" ifadeleri kullanıldı.

Ekleme: 24.06.2023 - 16:44 Güncelleme: 24.06.2023 - 16:45 / Editör: Ozge Selin
Fenerbahçe geleceğine yatırım yapmaya devam ediyor. Takıma yeni Arda Güler'ler kazandırmak amacıyla çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe yönetimi, Bucaspor 1928 forması giyen Efe Konuşkan'ı kadrosuna katıyor.

EFE KONUŞKAN ADIM ADIM FENERBAHÇE'YE

Oyun görüşü ve tekniğiyle Arda Güler'e benzetilen 2008 doğumlu Efe Konuşkan'ın ailesiyle anlaşan Fenerbahçe, Bucaspor ile yaptığı görüşmelerde de sona geldi.

"ANLAŞMAYA ÇOK YAKINIZ"

Sports Digitale'a konuşan Bucaspor Futbol Akademi Direktörü Engin Dursun, "Efe Konuşkan’ın ailesi ile görüşmeler yapıldı ve anlaşıldı. Şimdi de Fenerbahçe ile kulübümüz arasında görüşmeler gerçekleşiyor. Anlaşmaya çok yakınız" ifadelerini kullandı.

EFE KONUŞKAN KİMDİR?

3 Şubat 2008 tarihinde İzmir'de dünyaya gelen Efe Konuşkan futbola Bucaspor'da başladı. 10 yaşında kulübün lisanslı futbolcusu olan Efe Konuşkan, 2022 yılında tecrübe kazanması için İzmir'in amatör takımlarından Canlı Spor'a gönderilmişti.

15 yaşındaki Efe Konuşkan 2022-23 sezonu başında Bucaspor 1928'e dönmüştü.
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