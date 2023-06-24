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Fenerbahçe'nin hocası kim olacak? İki isim ön plana çıkıyor

Fenerbahçe yönetiminde mali kongre sonrası hedef tamamen yeni teknik direktörün belirlenmesine çevrildi.

Ekleme: 24.06.2023 - 14:10 Güncelleme: 24.06.2023 - 14:11 / Editör: Ozge Selin
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, mali kongrede "Yeni teknik direktör için birçok kişiye sorduk. Bir kısmı 'Türk olsun' diyor, bir kısmı 'Türkiye'yi bilen yabancı olsun' diyor. Piyasada müsait olan geçen seneye göre çok daha fazla hoca var. Tüm bu görüşlerin ardından, Türkiye'yi bilmeyen, Türkiye'de çalışmayan hoca ile çalışmanın risk olduğuna karar verdik. Diğer taraftan camiayı bilecek, camianın evladı olacak, Fenerbahçe DNA'sını bilebilecek, Samandıra'ya ruh aşılayacak biri olsun düşüncesi de var. Şimdi baktığımız zaman, Türkiye'yi iyi bilen yabancı hoca 3'ü geçmiyor. Camiayı ve ruhunu bilen 2 Türk hoca çıkıyor. Camiayı bilen bir Türk teknik adamla çalışacağız." ifadelerini kullanınca gözler Türk hocalara çevrildi.

ADAYLAR İKİYE İNDİ

Yönetim kurulu ve camianın önde gelen isimleriyle fikir alışverişinde bulunan Ali Koç'un listesindeki teknik adam sayısı 2'ye indi; İsmail Kartal ve Abdullah Avcı...

AVCI, ALİ KOÇ'U ETKİLEDİ

Abdullah Avcı ile gayrıresmi kanallar üzerinden görüşen Ali Koç, deneyimli teknik adamın görüşlerini aldı. Abdullah Avcı'nın Fenerbahçe'de çalışmayı çok istemesi, bir büyük takımda daha şampiyonluk sevinci yaşama motivasyonu Ali Koç'u etkiledi.

AVCI'NIN ARTILARI

Abdullah Avcı'nın yıllarca Başakşehir ile ligin zirvesinde bulunması, Trabzonspor'un 38 yıllık şampiyonluk hasretini bitirmesi, elindeki kadrolardan hep maksimum verimi alması ve geniş tecrübesi öne çıkaran nedenler...

"YARDIMCILARI BİRLİKTE BELİRLERİZ"

Abdullah Avcı, daha önce Beşiktaş'ta da tartışılan yardımcıları konusunda Fenerbahçe'nin istediği isimlerle çalışabileceği konusunda da yeşil ışık yaktı.

ÇEVRESİYLE AVCI'YI GÖRÜŞÜYOR

Abdullah Avcı konusunda çevresiyle de görüşen Ali Koç, önümüzdeki günlerde direkt görüşmeyi ve hem kadro, hem planları hakkında detaylı sunum istemeyi planlıyor.

İKİ ADAYDAN BİRİ: İSMAİL KARTAL

Fenerbahçe'de teknik direktörlük için bir diğer aday ise İsmail Kartal. Camianın evladı olarak bilinen İsmail Kartal için henüz direkt ya da dolaylı bir görüşme yapılmadı.

KARTAL’IN KARNESİNE GÜVEN TAM

Abdullah Avcı konusunda geri adıma atılırsa rota İsmail Kartal'a çevrilecek. İsmail Hoca ile yarım sezon çalışan Ali Koç, o performanstan mutlu ama deneyimli teknik adamın daha önceki tam sezon tecrübesinde şampiyonluk yaşamamış olması soru işareti...

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, önümüzdeki hafta içerisinde teknik direktör konusuna son nokta koymayı ve ardından transferde büyük adımlar atmayı hedefliyor.
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