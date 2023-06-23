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Beyaz Gazete
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Fenerbahçe'ye 4 yıldız daha geliyor! Süper Lig'i sallayacak transferler...

Süper Lig'de şampiyonluğu Galatasaray'a kaptıran Fenerbahçe'den transfer haberleri gelmeye devam ediyor. Ryan Kent ve Edin Dzeko transferlerinden sonra durmak bilmeyen sarı-lacivertli takım, 4 yıldızı daha transfer etmek için harekete geçti. İşte Süper Lig'i sallayacak olan yıldızı oyuncular...

Ekleme: 23.06.2023 - 12:47 Güncelleme: 23.06.2023 - 12:48 / Editör: Ozge Selin
üper Lig'de sezonu ikinci sırada tamamlayan ve şampiyonluğu ezeli rakibi Galatasaray'a kaptıran Fenerbahçe, UEFA Konferans Ligi'ne katılmak için 2. ön eleme turunda mücadele verecek.

FENERBAHÇE'NİN RAKİBİ BELLİ OLDU

Temsilcimiz Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. Ön Eleme Turu'ndaki rakibi La Fiorita 1967 - FC Zimbru Chisinau eşleşmesi galibi oldu.

MAÇLARIN TARİHLERİ AÇIKLANDI

Avrupa Konferans Ligi 2. eleme turunun ilk karşılaşmaları 27 Temmuz, rövanşları ise 3 Ağustos'ta yapılacak. Turnuvalarda 3. eleme turunun kurası 24 Temmuz, play-off'ların kurası ise 7 Ağustos'ta çekilecek.

İLK TRANSFER RYAN KENT

Yeni sezon için kadrosunu güçlendirmek adına transfer dönemine hızlı giren sarı-laciverli takım ilk transfer olarak İngiliz oyuncu Ryan Kent'i kadrosuna kattı.

DZEKO'DAN 2 YILLIK İMZA

Hücum bölgesini daha da güçlendiren Fenerbahçe, dünya yıldızı Boşnak oyuncu Edin Dzeko'yu da dün kadrosuna kattığını açıkladı. Inter'le sözleşmesi sona eren Dzeko, Fenerbahçe ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

FENERBAHÇE TRANSFERDE ŞOV YAPACAK

Transferde durmak bilmeyen Kanarya'dan son dakika transfer haberleri gelmeye devam ediyor. Yerli bir hocayla yoluna devam edecek olan sarı-lacivertli takım tam 4 yıldızı daha kadrosuna katmak için harekete geçti.

KANARYA'DAN RENATO SANCHES BOMBASI

Orta saha ve kanatları güçlendirmek isteyen Kanarya, 2 yıldız ismi de gündemine aldı. PSG'de istediği süreleri bulamayan Portekizli yıldız Renato Sanches için PSG ile temasa geçti.

İddialara göre Fenerbahçe, Renato transfeinde ciddi bir aşama kaydetti. Oyuncunun PSG'de mutsuz olduğu ve daha fazla süre almak istediği bir takıma gitmek istediği belirtiliyor.

PERISIC İÇİN TEMASA GEÇİLDİ

Transferde adından söz ettirmek isteyen Fenerbahçe, Tottenham'da forma giyen Hırvat yıldız Ivan Perisic için harekete geçti. Piyasa değeri 7 milyon euro olan deneyimli yıldız için temasa geçen yönetim, oyuncunun şartları için masaya oturacak.

ZAHA'DA İLERLEME KAYDETTİ

Crystal Palace ile sözleşmesi sona eren Fildişili yıldız oyuncu Wilfried Zaha için görüşmelerini sıklaştıran Fenerbahçeli kurmaylar, ciddi aşama kaydetti.

Oyuncu için şartları zorlayan Kanarya, bu transferi yaparak ses getirmek istiyor. Piyasa değeri 22 milyon Euro olan Zaha'nın kararı bekleniyor.

SAVUNMAYA BECAO

Savunmasını daha da güçlü hale getirmek isteyen sarı-lacivertli takım, rotasını İtalya Serie A'ya çevirdi. Yabancı bir takviye yapmak isteyen Fenerbahçe, Udinese'de forma giyen Becao için girişimlere başladı.

Brezilyalı stoper Rodrigo Becao'nun transferi de açıklanma noktasına geldiği iddialar arasında. Oyuncunun piyasa değeri 10 milyon Euro ve sözleşmesi 2024 yılında son eriyor.
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