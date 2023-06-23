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Beyaz Gazete
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Fenerbahçe eski başkanı Aziz Yıldırım açıklamalarda bulunuyor

Yaklaşık 20 sene Fenerbahçe başkanlığı yapan Aziz Yıldırım, geçtiğimiz günlerde bir bildiri yayınlayarak mevcut başkan Ali Koç'un seçime gitmesi gerektiğini ifade etmişti. Mali genel kurulda konuşan Ali Koç ise Aziz Yıldırım hakkında 'Ya aday olun ya da başımızdan çekilin' açıklamasında bulunmuştu. Bunun üzerine Aziz Yıldırım flaş bir basın toplantısı yapma kararı aldı.

Ekleme: 23.06.2023 - 14:11 Güncelleme: 23.06.2023 - 14:17 / Editör: Ozge Selin
Yaklaşık 20 sene Fenerbahçe başkanlığı yapan Aziz Yıldırım, geçtiğimiz günlerde bir bildiri yayınlayarak mevcut başkan Ali Koç'un seçime gitmesi gerektiğini ifade etmişti.

Mali genel kurulda konuşan Ali Koç ise Aziz Yıldırım hakkında 'Ya aday olun ya da başımızdan çekilin' açıklamasında bulunmuştu. Bunun üzerine Aziz Yıldırım flaş bir basın toplantısı yapma kararı aldı.

Aziz Yıldırım'ın açıklamalarından öne çıkanlar ise şöyle;

"Kongreden önce açıklamayı ben yaptım ama arkadaşlarımı da kapsıyordu. Neden yaptık? Fenerbahçe yönetimi son 5 senedir güçsüz. Ali Bey'in şahsıyla bu yürümez. Benim dönemimde, güçlü insanlar vardı."

"Benim dışımda da kamuoyuna mesaj verecek, kavga edecek insanlar vardı. Bugün maalesef bu yok. Olağanüstü kongre yap deme sebebim buydu. Güven oyu iste, seçim değil."

"İstemesek de böyle basın toplantılar düzenliyoruz. Ben 5 yıl önceki kongreden sonra, Fenerbahçe'yle ilişkimi keserek yeni bir hayat kurdum. Siz beni rahat bırakmıyorsunuz. Ben emekli oldum."

"Açıklama yapsam, neden yaptı... Yapmasam, 'Ben Fenerbahçe'yim' diyen adam neden konuşmuyor... Ali Bey'i seçen kongre üyeleri ortada yok. 16 bin kişi oy verdi. Seçtiniz."

"5 senede nerede verilen sözler? Neden yoksunuz kongre üyeleri? Başkan bağırıyor, 'Başkan adayı çıksın, kongre yapacağım' diyor."

"Fenerbahçe Yönetimi 5 senedir çok güçsüz, gücü yok. Ali Bey'in şahsı ile bu iş yürümez."

"KİMSE ÇIKMAZSA BEN ADAYIM!"

"2024 seçimi için adaylar çıkmalıdır. En doğru adayı camia destekleyecektir. Biz de camianın fertleri olarak destekleyeceğiz. Fenerbahçe hiçbir zaman başkansız kalmaz. Benden başka kimse yok diye yürümek yanlıştır."

"Aday çıkarsa kongre yaparım diye tehdit edilemez. Bu camia o kadar büyüktür ki, bu büyüklüğü hiç ummadığınız anda gösterir. Ali Bey, ya bir kongre yap ya da bu konuyu kapat."

"Aday çıkarsa yaparım diyerek hem Fenerbahçe'yi küçültüyorsun hem de kendini. Camiayı zorlama. Hiç kimse çıkmazsa, ben adayım. Bunu böyle bil."

"Bizim için aslolan Fenerbahçe'dir. Şahıslar değildir. Ali Koç değildir, Aziz Yıldırım değildir. Fenerbahçe'nin büyüklüğüdür, ona zarar gelmemesidir."

"Fenerbahçe'de başkan her zaman bulunur. FETÖ'cü, hocacı, Fenerbahçe'den geçmişte maddi kazanç sağlamış insanlar aday olursa ben gelir orada bulunur ve aday olurum. Bunlar burada bulunamazlar."
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