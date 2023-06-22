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TFF'de seçim günü!

TFF Olağan Seçimli Genel Kurul Toplantısı, bugün (perşembe) Ankara'da yapılacak. Mevcut başkan Mehmet Büyükekşi, seçime tek aday olarak girecek.

Ekleme: 22.06.2023 - 11:16 Güncelleme: 22.06.2023 - 11:23 / Editör: Ozge Selin
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Olağan Seçimli Genel Kurul Toplantısı, bugün Ankara'da gerçekleştirilecek.

Olağan seçimli genel kurul, Ankara JW Marriott Hotel'de saat 11.00'de başlayacak. Mevcut başkan Mehmet Büyükekşi seçime tek aday girecek.

Çoğunluğun sağlanamaması halinde ikinci toplantı 23 Haziran Cuma günü saat 11.00'de, ikinci toplantıda da çoğunluk sağlanamadığı takdirde üçüncü toplantı çoğunluk aranmaksızın 30 Haziran Cuma günü aynı yer ve saatte gerçekleştirilecek.

Genel kurulda yönetimin hesap faaliyetleri görüşülüp karara bağlandıktan sonra TFF Başkanı, yönetim kurulu ile denetleme kurulu üyeleri seçilecek.

Toplantıda 1 Haziran 2023-31 Mayıs 2024 dönemi bütçesi de karara bağlanacak.
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