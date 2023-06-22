Mehmet Büyükekşi, yeniden TFF Başkanı oldu

Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) Olağan Seçimli Genel Kurul Toplantısı'nda 169 oy alan Mehmet Büyükekşi, tek aday olarak girdiği seçimde yeniden başkan seçildi.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Olağan Seçimli Genel Kurul Toplantısı, Ankara'da gerçekleştirildi.



Seçime tek aday olarak giren mevcut başkan Mehmet Büyükekşi, 191 delegenin 169'unun oyunu alan Mehmet Büyükekşi yeniden TFF başkanlığına seçildi.



Yönetim kurulu listesi belli oldu



Büyükekşi başkanlığındaki yönetim kurulu asil listede şu isimler bulunuyor:



İbrahim Burkay, Yusuf Günay, Yalçın Orhan, Alkın Kalkavan, Hamit Altıntop, Müslüm Özmen, Volkan Can, Ali Düşmez, Erman Kalkandelen, Ramazan Üçdan, Ruşen Çetin, Mustafa Eröğüt, Şafak Müderrisgil, Haluk Kalyoncu.



Öte yandan denetleme kurulu asil üye listesinde ise İsmail Gerçek, İrfan Karakaş, Osman Arslan, Selim Doğan ve Ali Koray Büyükasar yer aldı.

