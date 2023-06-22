İspanyol basınından bomba iddia! Real Madrid Arda'yı istiyor

Fenerbahçe'de Arda Güler'in geleceği belirsizliğini koruyor. 17,5 milyon euroluk serbest kalma bedeli bulunan genç yıldız için Avrupa'nın birçok kulüpleri sıraya girmiş durumda. İspanyol basını 18'lik yetenekle ilgili flaş bir iddia ortaya attı.

Sezonu Ziraat Türkiye Kupası ile kapatan Fenerbahçe'de gelecek sezonun kadro planlaması başladı.



Teknik direktör Jorge Jesus ve Enner Valencia, sezonun sona eemesi ile takımdan ayrıldı.



Sarı-lacivertliler, İngiliz futbolcu Ryan Kent ile sözleşme imzaladı. Yeni sezonu erken açacak olan Kanarya, çalışmalarını hızlandırdı. UEFA Konferans Ligi'nde mücadele edecek olan Fenerbahçe, 2. ön eleme turundan başlayacak.



Kanarya'nın rakibi ise La Fiorita 1967 - Zimbru Chisinau eşleşmesinin galibi olacak. Diğer yandan Fenerbahçeli kurmaylar, genç yıldız Arda Güler'i takımda tutmaya çalışıyor.



Başkan Ali Koç, Arda Güler ve babası ile yaklaşık 3 saatlik bir toplantı gerçekleştirdi. 17.5 milyon euroluk serbest kalma maddesi bulunan 18 yaşındaki oyuncu kariyerine Avrupa'da devam etmek istiyor.



Ancak yönetim, Arda'yı bu fiyata bırakmayı düşünmüyor. Arda, yeni sözleşmeye henüz olumlu cevap vermedi. Ayrıca sarı-lacivertli yönetim 18 yaşındaki yıldızı en az 1 yıl daha takımda tutmak istiyor. Avurpa devleri milii yıldızı transfer etmeyi planlıyor. İspanyol basınından ise flaş bir iddia ortaya atıldı. AS'ın haberine göre İspanyol devi Real Madrid, Arda'nın bonservisini almak istiyor.



17.5 milyon euroluk serbest kalma maddesini fırsat olarak gören eflatun-beyazlılar, oyuncuyu yakından takip ediyor. F.Bahçe formasıyla geçtiğimiz yıl tüm kulvarlarda 35 maça çıkan genç yetenek, 6 gol - 7 asistlik performans gösterdi.



Arda'nın piyasa değeri ise 15 milyon euro olarak biliniyor. Genç oyuncu en son EURO 2024 Avrupa Şampiyonası Elemelerinde, Galler'e karşı sansasyonel bir gole imze atmıştı. Ayrıca Arda, Avrupa futbolunun en iyi genç yıldızlarının yer aldığı listede dünyaca ünlü yıldızların arasında



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