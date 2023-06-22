Fenerbahçe'nin yeni transferi Edin Dzeko İstanbul'da

Son Türkiye Kupası şampiyonu Fenerbahçe, Portekizli çalıştırıcı Jorge Jesus'un ayrılığı sonrasında teknik direktör arayışlarına devam ederken, bir yandan da transfer çalışmalarını sürdürüyor.İlk olarak İskoçya Ligi ekibi Rangers'tan Ryan Kent'i kadrosuna katan Fenerbahçe, son dönemlerde gündeminde yer alan Edin Dzeko için bir açıklama yaptı.Sarı-lacivertli takımdan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:Bilgilendirme. Dünyaca ünlü golcü Edin Dzeko sağlık kontrollerinden geçmek ve transfer görüşmelerini tamamlamak üzere İstanbul'a gelecektir. Kamuoyunun bilgisine sunarız.Bu açıklamanın ardından Edin Dzeko, İstanbul'a indi. Bosnalı golcünün, sağlık kontrollerinin ardından resmi sözleşmeye imza atması bekleniyor.37 yaşındaki Bosnalı yıldız, geçen sezon Milano ekibinde 52 maça çıktı ve 14 gol, 4 asist istatistiği yakaladı. Dzeko, takımının geride bıraktığımız sezon Şampiyonlar Ligi finali oynamasında 4 golle önemli pay sahibi oldu.Kariyerinde Serie A, Bundesliga ve Premier Lig'de top koşturan Edin Dzeko, Cristiano Ronaldo ile birlikte Avrupa'nın 5 büyük liginin en az 3'ünde 50 gol barajını aşan iki oyuncudan biri konumunda.2 milyon euro imza parası alacakFenerbahçe, 37 yaşındaki Dzeko'ya Inter'de son olarak kazandığı yıllık 4.5 milyon euro net maaş ödemesi yapmanın yanında, 2 milyon euro imza parası verecek.