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Beşiktaş'tan TFF'ye flaş teklif! 'Seçildikten sonra...'

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Olağan Seçimli Genel Kurulu'nda açıklamalarda bulundu.

Ekleme: 22.06.2023 - 13:56 Güncelleme: 22.06.2023 - 13:57 / Editör: Ozge Selin
Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Olağan Seçimli Genel Kurulu'nda açıklamalarda bulundu. Siyah beyazlı takımın aleyhine verilen tartışmalı hakem kararlarına değinen Çebi, TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'ye de bir öneride bulunarak; 'Seçildikten sonra kurulları atamak yerine, tüm bu kulüpler için Riva'da sandık koyup atama yerine seçimle kurulları yenilemeyi düşünür müsünüz?' diye konuştu.

Başkan Ahmet Nur Çebi'nin açıklamaları şöyle:
'BU HAKSIZLIĞI ORTADAN KALDIRMAK KİMSENİN AKLINA GELMEDİ'

'Son 1 senede TFF ile Beşiktaş arasında huzursuz bir süreç yaşanmıştır. Mümkün mertebe bunlardan bahsetmek istiyorum. Yeni yönetime de şimdiden başarılar diliyorum. Alanyaspor maçında Yasin Kol aleyhimize skandal denebilecek kararlara imza attı. Bu görmezden gelindi. İki hafta sonra kendisine yeniden görev verildi. Ankaragücü maçında Josef de Souza, sahaya giren holigana müdahale etti. Takım arkadaşları ve hakemi korudu. Bu nedenle ceza aldı. Bu haksızlığı ortadan kaldırmak hiç kimsenin aklına gelmedi.'

'JESUS VE ICARDI'NİN SÖZLERİ...'

'Jorge Jesus'un 'bu ligin sportif gerçekliği yok, maçlar sahada kazanılmıyor' sözleri para cezasıyla geçiştirildi ama benim yaptığım her türlü konuşmaya ceza kesildi. Mauro Icardi'nin, 'Bir utanç, bir skandal, yılın soygunu' sözleri hakaret kabul edilmedi. Ama benim ve yöneticilerimizin ağzından çıkan her kelime hakaret kabul edildi ve cezalar yağdırıldı.'

'YARDIM MAÇINA GELMEDİNİZ, ŞAMPİYONLUK KUTLAMASINA GİTTİNİZ'

'Beşiktaş, rakiplerinden iki deplasmanı maçı fazla oynadı. Neden bu konu hiç değerlendirilmedi? Hakaret içermeyen açıklamalarımıza neden cezalar kestiniz? Eşit olmayan kararlar söz konusu. Biz depremle ilgili maç yaparken yanımızda olmadınız ama şampiyonluk kutlamasında bir saattenn fazla orada vakit harcadınız'

'BEŞİKTAŞ ÖNEMSENMEYECEK KULÜP DEĞİLDİR'

'Sezon boyunca herkes ağladı. Sayın Başkan'ın bahsettiği adalet ve eşitlik prensipleri maalesef Beşiktaş için geçerli olmamıştır. Bu da bizde güvensizlik yaratmıştır. Beşiktaş önemsenmeyecek kulüp değildir. Beşiktaş, kendine karşı yapılan haksızlıklara karşı sessiz kalmamaya devam edecektir. Beşiktaş'ın uğradığı haksızlıklar devam ettiği sürece biz bunlara karşı koymak zorundayız. 'TFF ile uğraşırsanız hakemler sizi doğrar' söylemleri var. Ben hakemlerin bu kadar kötü olabileceğini düşünmek istemiyorum.'

BÜYÜKEKŞİ'YE KURULLAR İÇİN SEÇİM ÖNERİSİ

'Bir öneride bulunmak istiyorum Bizler Türk futboluna hizmet etmeye deva edeceğiz. Seçildikten sonra kurulları atamak yerine, tüm bu kulüpler için Riva'da sandık koyup atama yerine seçimle kurulları yenilemeyi düşünür müsünüz? MHK Başkanını değiştirerek sorun çözülmüyor. Hakemlerin değişmesi lazım. 85 milyonluk ülkede bunların yerine 30 hakem çıkartamaz mıyız? Bunu kökünden çözmek sizin döneminizde nasip olsun. Kurullar size bağlı olmasın, bizler seçelim.'
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