  • USD: 23,58 - 23,62
  • EURO: 25,77 - 25,82
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

TFF'de ortalık karışıyor! Özil sürprizi...

TFF'nin yarınki seçimi, köklü değişiklikleri de beraberinde getirecek. Yeni yönetimin ilk icraatı Stefan Kuntz-Abdullah Avcı değişikliği olacak. Hamit Altıntop'un yerine de Mesut Özil ismi ön planda.

Ekleme: 21.06.2023 - 11:55 Güncelleme: 21.06.2023 - 11:57 / Editör: Ozge Selin
Türkiye Federasyonu'nun perşembe günkü seçimi, değişim ve radikal atılımlar vadediyor. Bu seçim, TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'nin de eski yönetime oranla daha çok kendi profesyonel ve amatör kadrosunu oluşturarak yola devam edeceği anlamına geliyor.

Federasyona giden Fenerbahçe ve Kulüpler Birliği Başkanı Ali Koç'un, 'Haber sızdırıyor' diye suçladığı Yusuf Günay yönetimde olmayacak. Ali Koç, Fenerbahçe'yi temsil etmesi gereken isimleri de bildirdi.

Beşiktaş cephesinden Hüsnü Güreli geliyor. TFF'nin mali işlerinin ona emanet edilme ihtimali yüksek.

Eski İstanbul Gençlik ve Spor İl Müdürü İrfan Karakaş da listede olması muhtemel isimlerden biri.

Alkın Kalkavan, Müslüm Özmen devam ediyor. Cengiz Erdem, Abdullah Altunkum yedeklerden asli yönetime gelecek isimler. Trabzon kanadından yönetime giren Yalçın Orhan'ın yerine de şu an başkan yardımcılığı yapan Serkan Kılıç'ın girmesi bekleniyor.

HAMİT ALTINTOP GİDİYOR

Ali Düşmez, Murat Aksu, Yusuf Günay, Talat Papatya, Erman Kalkandelen, İdil Demirbağ Süer, Hamit Altıntop gidiyor, Volkan Can gidiyor. Nüket Küçükel Ezberci Madrid büyükelçisi olduğu için yeni yönetimde zaten yer almayacak.

ALTINTOP YERİNE MESUT ÖZİL

Asıl bomba ise Milli Takım cephesinde. Mesut Özil'in, Hamit Altıntop'un ayrılmasıyla boşalacak görevi üstlenmesi bekleniyor.

KUNTZ YERİNE AVCI

Ardından TFF'nin ilk icraatlarından biri hoca değişikliği olacak. Letonya maçının devre arasında oyuncularla tartışan Kuntz adeta istenmeyen adam durumunda. Hakan Çalhanoğlu'nun Samsun'da Başkan Mehmet Büyükekşi'ye gidip, 'Hocayı istemiyoruz' dediği söyleniyor. Bu yüzden hoca değişikliği kaçınılmaz durumda.

Abdullah Avcı'nın bu görevi devralması bekleniyor. Başkan Mehmet Büyükekşi'nin de Milli Takım'ı yerli hocanın çalıştırması fikrinde olduğu biliniyor.
Türkiye, Rusya ve İran'dan YPG/PKK'ya destek veren ülkelere kınama
Başkan Erdoğan, MHP lideri Bahçeli ile görüşüyor
İyi Parti'de istifalar bitmiyor: Murat Keçeciler partiden ayrıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar...
ABD'den PKK'ya destek sürüyor! Tam 75 araçlık takviye konvoyu...
Türk komandoları Kosova'da! Yunanistan'dan çarpıcı Türkiye ve Erdoğan analizi: Bir sır değil...
Bakan Işıkhan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması!
Kılıçdaroğlu bir kez daha mesajı verdi! İmamoğlu’ndan manifesto hazırlığı...
CHP'li Tanju Özcan, Kılıçdaroğlu'nun '16'lı masa' sözlerini ti'ye aldı!
Dünyanın gözü kritik zirvede! Hakan Fidan'la ilk görüşme: Masada talep edilecek bir konu var
Mansur Yavaş'ın cadı avını Hakan Han Özcan ortaya çıkardı!
Avrupa Politika Merkezi: AB liderleri Türkiye'ye angaje olmalı
MİT'in operasyonu HDP'yi rahatsız etti: Skandal çağrı
İBB'de aile içi denetim! 5 milyarlık bütçeyi kocasına denetletiyor
Asgari ücrete Başkan Erdoğan dokunuşu! 85 milyonun geliri artıyor: İşte yeni ödemeler
İYİ Parti'de kazan kaynıyor! Hesaplaşma vakti: Akşener suçu Kılıçdaroğlu'na atacak
İmamoğlu Kılıçdaroğlu ikilisiyle CHP kendi kendini yemeye başladı: Biri masa biri koltuk arıyor!
Ticaret Bakanlığı duyurdu! '6 ay 6 bin kilometre' uygulamasının süresi uzatıldı
AK Parti Ankara Milletvekili Osman Gökçek canlı yayında önemli açıklamalarda bulundu...
PKK üyeliğinden yargılanan İBB’li Şafak Duran’a 7 yıl 6 ay hapis cezası
Meteoroloji açıkladı: Bugün hava nasıl olacak?

Meteoroloji açıkladı: Bugün hava nasıl olacak?

WhatsApp'a yeni özellik! Medya sırası karışmayacak

WhatsApp'a yeni özellik! Medya sırası karışmayacak

Ankara’da 3 yaşındaki oğlunu döverek öldüren baba için istenen ceza belli oldu

Ankara’da 3 yaşındaki oğlunu döverek öldüren baba için istenen ceza belli oldu

Türkiye'nin gizli hazinesi ortaya çıktı: Görenler montaj sanıyor

Türkiye'nin gizli hazinesi ortaya çıktı: Görenler montaj sanıyor

Malatya'yı hızlı trenle Ankara ve İstanbul'a bağlayacak: Seferler başladı

Malatya'yı hızlı trenle Ankara ve İstanbul'a bağlayacak: Seferler başladı

Kendi kendine yer değiştiriyor: Eşine çok az rastlanıyor herkes görmek için Türkiye'ye akın edecek

Kendi kendine yer değiştiriyor: Eşine çok az rastlanıyor herkes görmek için Türkiye'ye akın edecek