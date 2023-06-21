Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi belli oldu

Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turundaki rakibi FK Zalgiris Vilnius (Litvanya) / FC Struga (Makedonya) galibi oldu.

Spor Toto Süper Lig'de geride bıraktığımız sezonu şampiyon tamamlayan Galatasaray, yeni sezonda Şampiyonlar Ligi ön elemelerinde mücadele edecek. Sarı-kırmızılılar, organizasyona 2. ön eleme turundan dahil olacak. Cimbom'un rakibinin belli olacağı kura çekimi gerçekleştirildi.



Temsilcimiz Galatasaray, Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda FK Zalgiris Vilnius (Litvanya) / FC Struga'nın (Makedonya) galibi ile eşleşti.



Şampiyonlar Ligi 2. eleme turunda ilk maçlar 25-26 Temmuz'da, rövanş karşılaşmaları ise 1-2 Ağustos tarihlerinde oynanacak.

