Fenerbahçe'ye kötü haber! Edin Dzeko sonrası...

Süper Lig'i ikinci sırada bitiren Fenerbahçe'de yeni sezon çalışmalarını devam ederken, flaş bir gelişme yaşandı.Önümüzdeki sezon mutlaka şampiyon olmak isteyen sarı lacivertliler, Ryan Kent transferini açıklarken, Dzeko transferinde de son aşamaya geldi.Transferde önemli hamleler yapmaya devam eden Kanarya, yıldız kanat oyuncusu için de devreye girdi. Fakat Fenerbahçe'ye bu transferde kötü bir haber geldi. İşte 12 milyon Euro'luk transfere dair tüm detaylar...Elinde Altay Bayındır ve İrfan Can Eğribayat olan Fenerbahçe, yabancı kaleci transferinden de vazgeçmiş değil.Sarı-lacivertliler, B ve C planlarını oluştururken A planı hâlâ Livakovic...Kulübü Dinamo Zagreb ile görüşmelerini sürdüren Fenerbahçe yöneticileri, Hırvat takımının 10 milyon Euro'luk beklentisini aşağı çekmelerini bekliyor.Bu rakam Livakovic'i isteyen İspanyol kulübü Villarreal'e de yüksek geldi. Fenerbahçe'nin 6 milyon Euro'luk teklifi masada bulunurken futbolcunun tercihi de sarı-lacivertli formayı giymekten yana.Fenerbahçe'nin bir yıl daha takımda olmasını istediği 18 yaşındaki yıldızı Arda Güler'i tutması her geçen gün zorlaşıyor.Son olarak milli oyuncu için Milan devreye girdi. İtalyan ekibinin, sarı-lacivertlilerin transfer listesinde olan Ante Rebic ve Divock Origi'den birini vermeye ve üzerine para ödemeye hazır olduğu belirtildi. Napoli'den Dortmund'a, Ajax'tan Barcelona'ya kadar her ligden takımın listesinde yer alan Arda için kulüpler, Fenerbahçe'nin istediği en az 25 milyon Euro rakamını da masaya koymaya hazır.İtalyan basınından La Gazzetta dello Sport, Fenerbahçe'nin kadrosuna katmak istediği Musa Barrow için işinin oldukça zor olduğunu yazdı.Verilen haberde; Bologna'nın, Gambiyalı kanat oyuncusunun bonservisine 12 milyon Euro istediği ve herhangi bir indirime de kesinlikle yanaşmayacağı kaydedildi.Bu rakamın İstanbul ekibi tarafından yüksek bulunduğu da vurgulandı.Geçtiğimiz sezon Serie A'da 32 karşılaşmada forma şansı bulan 24 yaşındaki futbolcu, takımına 3 gol ve 8 asistlik katkı sağladı.