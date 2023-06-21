Fenerbahçe'de yeni teknik direktör büyük ölçüde belli oldu! İşte öne çıkan isim

Bir sürpriz yaşanmaması durumunda Fenerbahçe'yi yeni sezonda çalıştıracak teknik direktörün İsmail Kartal olduğu belirtildi.

Sezona Jorge Jesus ile şampiyonluk parolasıyla başlayan Fenerbahçe, zaferi ezeli rakibi Galatasaray'a kaptırmıştı.



Portekizlinin ayrılığı sonrası teknik direktör arayışlarına başlayan Fenerbahçe'de başkan Ali Koç, yeni hocanın hatlarını çizmişti. Vincenzo Montella, Mircea Lucescu gibi yabancı teknik direktörlerle de adı anılan Fenerbahçe, Ali Koç'un 'yerli' açıklaması sonrası ibre tersine döndü.



Birçok isim gündeme geldi



Başkanın sözleri sonrası Fenerbahçe'de Volkan Demirel, Emre Belözoğlu, Sergen Yalçın, Aykut Kocaman, Abdullah Avcı gibi isimler ön plana çıkarken son kararın verilmek üzere olduğu belirtildi.



Büyük ihtimalle İsmail Kartal takımın başına geçecek



beIN SPORTS'un haberine göre Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü büyük ihtimalle İsmail Kartal olacak.



İsmail Kartal göreve hazır



Volkan Demirel'in açıklamaları sonrası en ciddi aday olarak elde İsmail Kartal'ın kaldığı vurgulanırken, deneyimli hocanın göreve hazır olduğu kaydedildi.



İsmail Kartal daha önce Fenerbahçe'de 2014-15 sezonunda ve 2021-22 sezonunun ikinci bölümünde görev almıştı. Fenerbahçe'de yardımcı antrenörlük görevini yürüttüğü sırada 2 Süper Lig, 2 Türkiye Kupası zaferi yaşayan İsmail Kartal, teknik direktör olarak 2014-15 sezonunda Süper Kupa'yı kazanmıştı.