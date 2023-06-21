Beşiktaş'tan sürpriz hamle! Trabzonspor'un eski yıldızı...

Beşiktaş, Trabzonspor'un eski yıldızı Caleb Ekuban için harekete geçti. Teknik direktör Şenol Güneş de bu transfere onay verdi.

Beşiktaş yeni sezon öncesi forvet hattını güçlendirmek için arayışlarını sürdürüyor. Siyah- Beyazlılar'da gündeme gelen son isim ise Ganalı forvet Caleb Ekuban oldu.



Trabzonspor forması altında gösterdiği başarılı performansla adından söz ettiren ve sonrasında İtalya'nın yolunu tutan Ganalı yıldız, Çizme'de umduğunu bulamadı. 2021 yılından beri Genoa'da forma giyen ve sözleşmesi gelecek yaz sona erecek olan tecrübeli futbolcu da İtalya'dan ayrılmayı planlıyor.



Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş'in de Ekuban hamlesine olumlu yaklaştığı ve çok yönlü bir oyuncu olarak tanımladığı belirtildi.



Trabzonspor'da santrafor ve forvet arkası olarak görev yapan ve hücum hattının her bölgesinde görev alabilen Ganalı yıldız için çalışmaların daha da hızlanacağı öğrenildi.



Ekuban, Trabzonspor'da 103 maçta görev alırken 29 gol ve 18 asist üretti.

