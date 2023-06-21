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Beyaz Gazete
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Beşiktaş, Fenerbahçe ve Adana Demirspor'un Konferans Ligi’ndeki rakipleri belli oldu

UEFA Konferans Ligi'nde 2. eleme turu heyecanı başlıyor. Temsilcilerimiz Fenerbahçe, Beşiktaş ve Adana Demirspor'un da 2. eleme turundan katılacağı UEFA Konferans Ligi'ndeki rakipleri belli oldu.

Ekleme: 21.06.2023 - 14:27 Güncelleme: 21.06.2023 - 14:28 / Editör: Ozge Selin
UEFA Konferans Ligi ön eleme heyecanı başlıyor. UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ardından Konferans Ligi'nde ilk ve ikinci ön eleme eşleşmeleri belli oldu. Temsilcilerimiz Fenerbahçe, Beşiktaş ve Adana Demirspor'un mücadele edeceği 2. eleme turundaki rakipleri belli oldu.

MAÇLARIN TARİHLERİ BELLİ OLDU

Avrupa Konferans Ligi 2. eleme turunun ilk karşılaşmaları 27 Temmuz, rövanşları ise 3 Ağustos'ta yapılacak. Turnuvalarda 3. eleme turunun kurası 24 Temmuz, play-off'ların kurası ise 7 Ağustos'ta çekilecek

FENERBAHÇE'NİN RAKİBİ BELLİ OLDU

Temsilcimiz Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. Ön Eleme Turu'ndaki rakibi La Fiorita 1967 - FC Zimbru Chisinau eşleşmesi galibi oldu.

BEŞİKTAŞ'IN RAKİBİ BELLİ OLDU

Temsilcimiz Beşiktaş, Avrupa Konferans Ligi 2. Ön Eleme Turu'nda Tirana-Dinamo Batumi eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.

ADANA DEMİRSPOR'UN RAKİBİ BELLİ OLDU

Ligi 4. sırada bitiren bir diğer temsilcimiz Adana Demirspor'un rakibi ise Cluj oldu.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki 3 numaralı turnuvası olan Konferans Ligi'nde 1. ön eleme turu kuraları çekildi. Eşleşmeler şöyle:

Grup 1

Sutjeska (MNE) vs Cosmos (SMR)
Balzan (MLT) vs Domžale (SVN)
Vaduz (LIE) vs Neman Grodno (BLR)
Ararat-Armenia (ARM) vs Egnatia (ALB)
Torpedo Kutaisi (GEO) vs Sarajevo (BIH)

Grup 2

Alashkert (ARM) vs Arsenal Tivat (MNE)
Željezničar (BIH) vs Dinamo Minsk (BLR)
La Fiorita (SMR) vs Zimbru Chisinau (MDA)
Maribor (SVN) vs Birkirkara (MLT)
Tirana (ALB) vs Dinamo Batumi (GEO)

Grup 3

Dundalk (IRL) vs Magpies (GIB)
Víkingur (FRO) vs Inter Escaldes (AND)
Progrès Niederkorn (LUX) vs Gjilani (KOS)
Linfield (NIR) vs Vllaznia (ALB)
KA (ISL) vs Connah's Quay Nomads (WAL)

Grup 4

Shkëndija (MKD) vs Haverfordwest (WAL)
Haka (FIN) vs Crusaders (NIR)
HB (FRO) vs Derry City (IRL)
Riga (LVA) vs Víkingur Reykjavík (ISL)
Žilina (SVK) vs Levadia Tallinn (EST)

Grup 5

Pyunik (ARM) vs Narva Trans (EST)
Panevezys (LTU) vs Milsami (MDA)
Tobol Kostanay (KAZ) vs Honka Espoo (FIN)
Dunajská Streda (SVK) vs Dila Gori (GEO)
Makedonija (MKD) vs RFS (LVA)

Grup 6

Dukagjini (KOS) vs Europa (GIB)
Penybont (WAL) vs FC Santa Coloma (AND)
Hegelmann Litauen (LTU) vs Shkupi (MKD)
Diddeleng (LUX) vs St Patrick's (IRL)
B36 (FRO) vs Paide (EST)
Gżira United (MLT) vs Glentoran (NIR)
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