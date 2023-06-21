Ali Koç ve Arda Güler bugün görüşecek! Arda Güler kararını verdi

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ile Arda Güler bugün bir araya geliyor. Genç yıldızın, geleceğiyle ilgili kararını verdiği ve Avrupa'da futbol oynamak istediği belirtildi.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ile milli yıldız Arda Güler bugün görüşecek. Başkan Ali Koç, bugün görüşeceği Arda Güler ile şartları konuşarak sarı-lacivertli ekipte kalması için ikna etmeye çalışacak.



ARDA GÖRÜŞME ÖNCESİ KARARINI VERDİ



Ali Koç ile Arda Güler'in yapacağı görüşme öncesi genç yıldız, geleceğiyle ilgili kararını verdi.



PSG, B.Dortmund, Barcelona gibi kulüplerle adı anılan ve 17.5 milyon Euro serbest kalma bedeli olan başarılı on numara, yol haritasını çizerken eski Fenerbahçeli Kim Min-jae'yi örnek alıyor.



KIM MIN-JAE ÖRNEĞİ



Sarı-lacivertlilerden serbest kalma maddesiyle 18 milyon Euro'ya 2022 yazında Napoli'ye giden Güney Koreli stoper, değerine değer kattı.



26 yaşındaki oyuncu, kendisini gösterdi ve şimdi Bayern Münih'e 60 milyon Euro'ya transfer olması gündemde.



AJAX VE BENFİCA BİR ADIM ÖNDE!



Arda da öncelikle Avrupa'nın dev kulüplerini tercih etmeyi düşünmüyor.



Oynayabileceği ara bir takımda yıldızını parlatmayı isteyen futbolcu, daha sonra üst düzey bir kulübe geçmeyi planlıyor. Bu aşamada ise kendisiyle ilgilenen Ajax ve Benfica 1 adım önde duruyor.



Arda'nın ailesi de oğullarının, kariyerine Avrupa'da devam etmesinden yana.

