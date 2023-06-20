Volkan Demirel'den geleceğiyle ilgili açıklama

Fenerbahçe ile adı anılan teknik direktörü Volkan Demirel, ilk hedefinin Hatayspor olduğunu söyledi.

Sezonu Başakşehir karşısında kazanılan Türkiye Kupası zaferiyle noktalayan Fenerbahçe'de, 9 yıl sonra alınan ilk kupa sonrasında Portekizli teknik adam Jorge Jesus takımdan ayrılmıştı.



Bu veda sonrasında sarı-lacivertlilerin gündemine birçok teknik adam gelmişti. Yeni teknik direktör konusunda konuşan Başkan Ali Koç ise yeni çalıştırıcının yerli olacağını söylemişti.



"Camiayı bilen bir Türk hoca ile çalışacağız"



Başkan Ali Koç şu açıklamaları yapmıştı:



Yeni teknik direktör için birçok kişiye sorduk. Bir kısmı 'Türk olsun' diyor, bir kısmı 'Türkiye'yi bilen yabancı olsun' diyor. Piyasada müsait olan geçen seneye göre çok daha fazla hoca var. Tüm bu görüşlerin ardından, Türkiye'yi bilmeyen, Türkiye'de çalışmayan hoca ile çalışmanın risk olduğuna karar verdik. Camiayı iyi bilen bir Türk hoca ile çalışacağız.



"İlk hedefim Hatayspor"



Bu sözler üzerine gündeme gelen isimlerin başında yer alan Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel, geleceğiyle ilgili açıklamalarda bulundu. Demirel, ilk hedefinin Hatayspor'da kalmak olduğunu söyledi.



Volkan Demirel, şu sözleri sarf etti:



Herkesin hayalleri ve hedefleri vardır. Şu anki hedefim Hatayspor'un bu sene ayağa kalkıp Süper Lig'de mücadele etmesi. Geleceğimle ilgili hayallerim ve hedeflerim var ama bu ilk hedefim Hatayspor. Bunun için elimden ne geliyorsa onu yapacağım.