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PFDK'dan 5 yıldızlı logo kararı!

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Fenerbahçe'nin Türkiye Kupası finalinde Başakşehir ile oynanan karşılaşmaya 5 yıldızlı formayla çıkmasıyla ilgili yaptığı savunmayı değerlendirecek.

Ekleme: 20.06.2023 - 17:37 Güncelleme: 20.06.2023 - 17:38 / Editör: Ozge Selin
PFDK'da ayrıca Fenerbahçe'ye taraftarların neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle 10 bin TL, taraftarların neden olduğu saha olayları nedeniyle 84 bin TL, merdiven boşluklarının boş bırakılmaması ve bu eylemin aynı sezon içinde 6'ncı kez gerçekleştirilmesi nedeniyle 237 bin 500 TL, kulüp TV görevlilerinin müsabaka sonrası saha içerisine girerek saha içerisinden görüntü almaları ve flaş röportaj alanı dışında röportaj yapılmasından dolayı da 125 bin TL para ceza olmak üzere toplamda 456 bin 500 TL para cezası verdi.
Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'nca alınan kararlar şöyle:

1-FENERBAHÇE A.Ş.'nin, 11.06.2023 tarihinde oynanan FENERBAHÇE A.Ş.-MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK Ziraat Türkiye Kupası müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin kupa kategorisinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada 2. kez gerçekleştirilmesinden dolayı 10.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,
Aynı müsabakada FENERBAHÇE A.Ş.'nin, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 84.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada FENERBAHÇE A.Ş.'nin, 2022-2023 Sezonu Türkiye Kupası Müsabakaları Statüsü'nün 7/6 maddesi, Sportif Ekipman Talimatı'nın 16. maddesi ve Yayın Talimatı'nın 12/7 ve 13/3 maddeleri uyarınca yapılan disiplin sevkiyle ilgili savunmada belirtilen hususların araştırılmasına, bu nedenle incelemenin devamına,

Aynı müsabakada FENERBAHÇE A.Ş.'nin, merdiven boşluklarının boş bırakılmamasından dolayı ve bu eylemin aynı sezon içinde 6. kez gerçekleştirilmesi nedeniyle 237.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada FENERBAHÇE A.Ş.'nin, Kulüp TV görevlilerinin müsabaka sonrası saha içerisine girerek saha içerisinden görüntü almaları ve flaş röportaj alanı dışında röportaj yapılmasından dolayı Yayın Talimatı'nın 12/7. maddesine aykırı eylemi nedeniyle aynı talimatın 12/8. maddesi uyarınca ve FDT'nin 13. maddesinin uygulanması suretiyle 125.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

2-MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK'nın, 11.06.2023 tarihinde oynanan FENERBAHÇE A.Ş.-MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK Ziraat Türkiye Kupası müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 56.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına' karar verilmiştir.
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