  • USD: 23,64 - 23,68
  • EURO: 25,82 - 25,87
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Arda Güler'e tebrik telefonu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Galler'i 2-0 mağlup eden futbolcularımızı telefonla tebrik etti. Erdoğan, genç yıldızımız Arda Güler'i de attığı golden dolayı ayrıca kutladı.

Ekleme: 20.06.2023 - 10:19 Güncelleme: 20.06.2023 - 10:20 / Editör: Ozge Selin
UEFA 2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) Elemeleri D Grubu dördüncü maçında Galler'i Samsun'da ağırlayan Türkiye A Milli Futbol Takımı, Umut Nayir ve Arda Güler'in golleriyle 2-0 galip geldi.

Mücadelenin ardından Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ve Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Mehmet Büyükekşi, soyunma odasında futbolcuları kutladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kutlama

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bakan Bak'ın telefonundan kaptan Hakan Çalhanoğlu ve milli takımın 2. golünü kaydeden Arda Güler ile konuştu.

Erdoğan, kaptan Hakan Çalhanoğlu ile konuşmasında bütün takımı tebrik ederek, "Başından sonuna kadar izledik. Gerçekten bu akşam ayrı bir iftihar yaşattınız bize. Letonya maçında sıkıntılıydık ama bu akşam daha rahattık. Zor maç olmasına rağmen neticesi iyi oldu. Bütün futbolculara tek tek selam söyleyin, hepsini gözlerinden öpüyorum" ifadelerini kullandı.

"Arda gözlerinden öpüyorum"

Hakan Çalhanoğlu'nun ardından Arda Güler ile görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları söyledi:

Arda gözlerinden öpüyorum. Gerçekten muhteşem bir goldü. Bunlar çok istisna gollerdir. O bakış ve sonrasında ters köşeye vuruş çok güzeldi. Herkesi gözlerinden öpüyorum.
İYİ Parti'den bomba kulis! Meral Akşener kongrede resmen duyuracak: Asıl kriz orada çıkacak!
İstanbul’da suları akmayan vatandaşlar çeşmelere akın etti
MİT, PKK'nın sözde sorumlusu Rıdvan Ulugana'yı etkisiz hale getirdi
İmamoğlu: Değişimle ilgili fikrim net, değişim olmak zorunda
Dünyanın gözü bu zirvede: Hakan Fidan ile ilk görüşme
Devlet Bahçeli’den AYM’ye tepki: Kandil kuyruğundan ayrılın
Kılıçdaroğlu’na en yakın isimden olay gönderme! Battal İlgezdi değişim isteyenlere sert çıktı: Herkes kendine baksın
EYT'lilerden Mansur Yavaş'a dava! Tazminatını alamayan işçiler CİMER'den sonra mahkemeye başvurdu
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Uzlaşı kültürü içerisinde asgari ücretin belirlenmesinde emeği geçen tüm paydaşlara teşekkür ediyorum
Milli muharip uçak KAAN gökyüzü ile buluşmaya hazır
Asgari Ücrette zam oranı belli oldu: Bakan Işıkhan açıklama yapıyor!
Muhalefetin 'muhalefet içi savaşı' dünyanın gündeminde! Başarısız aday Kılıçdaroğlu: Çağrıları görmezden geliyor
Devlet Bahçeli'den önemli açıklamalar...
Sarıyer'de İETT otobüsünde yangın çıktı
Rus gazeteciden Recep Tayyip Erdoğan belgeseli
Kılıçdaroğlu'nun gözü yüksekte: 13 büyükşehirle birlikte İstanbul'un 25 ilçesini kazanacakmış
CHP'de kriz haftası! Kılıçdaroğlu için karar günü: Ya boyun eğecek ya kılıcını çekecek
Yunan basını, Türk tanklarını vurmakla tehdit etti
Bloomberg: Türkiye, yatırımcı güvenini kazanıyor
Asgari ücrette üçüncü toplantının saati belli oldu
Meteoroloji'den 13 ile yeni uyarı: Sağanak bekleniyor

Meteoroloji'den 13 ile yeni uyarı: Sağanak bekleniyor

WhatsApp'a çok konuşulacak harika özellik! Müşteri hizmetleri desteği

WhatsApp'a çok konuşulacak harika özellik! Müşteri hizmetleri desteği

Türkiye İzmir'deki vahşeti konuşuyor! Cesetleri derin dondurucudan çıkmıştı: Dikkat çeken 'sevgili' detayı...

Türkiye İzmir'deki vahşeti konuşuyor! Cesetleri derin dondurucudan çıkmıştı: Dikkat çeken 'sevgili' detayı...

'Google'a soruşturma açıldı! Rekabet Kurumu: Ciddi ve yeterli bulgular var

'Google'a soruşturma açıldı! Rekabet Kurumu: Ciddi ve yeterli bulgular var

Ağaçta asılı görenler dehşete düştü: Köylüler tesadüfen fark etti Türkiye'de yaşayan en büyük tür

Ağaçta asılı görenler dehşete düştü: Köylüler tesadüfen fark etti Türkiye'de yaşayan en büyük tür

Elon Musk duyurdu: Televizyona özel Twitter uygulaması geliyor

Elon Musk duyurdu: Televizyona özel Twitter uygulaması geliyor