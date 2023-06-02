Trabzonspor'un yeni transferi Dimitrios Kourbelis, Türkiye'de

Trabzonspor'un prensip anlaşmasına vardığı 29 yaşındaki Yunan orta saha Dimitrios Kourbelis, İstanbul'a geldi.

Trabzonspor'un prensip anlaşmasına vardığı Dimitrios Kourbelis, İstanbul'a geldi.



Tecrübeli futbolcu, Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan ile görüştükten sonra bordo-mavili ekiple sözleşme imzalayacak.



Dimitris Kourbelis kimdir?



2 Kasım 1993 tarihinden Yunanistan'ın Atina şehrinde dünyaya geldi. Futbol hayatına Yunanistan'da başlayan Dimitris Kourbelis, ülkesinin Panathinaikos takımında forma giymektedir. Kourbelis, Panathinaikos takımının defansif orta saha mevkisinde forma giyip kaptanlık görevini üstlenmektedir.



Dimitris Kourbelis, futbol hayatına amatör olarak Asteras Tripolis takımında başladı. 2010 yılında Asteras Tripolis takımının altyapısında A Takım'a çıkarak sözleşme imzaladı. 7 yıl Asteras Tripolis forması giyen Dimitris Kourbelis, burada çıktığı 103 maçta toplamda 2 gol attı.



2017 yılında Yunanistan'ın köklü kulüplerinde Panathinaikos'a transfer oldu. Kourbelis, Panathinaikos'ta forma giydiği 149 maçta 7 gol katkısı sağladı.