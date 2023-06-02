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Beyaz Gazete
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Fenerbahçe'den Galatasaray derbisinde alkış kararı

Galatasaray'ın şampiyonluğunu ilan etmesinin ardından gündeme gelen “Fenerbahçe derbide Galatasaray'ı alkışlayacak mı?” sorusunun yanıtı netleşti: Alkış yok.

Ekleme: 2.06.2023 - 10:06 Güncelleme: 2.06.2023 - 10:16 / Editör: Ozge Selin
Süper Lig'de sezonu şampiyon olarak tamamlayan Galatasaray, hafta sonunda Fenerbahçe ile evinde karşılaşacak.

Sarı-kırmızılı takımın başkanı Dursun Özbek, "Fenerbahçe centilmen bir takım, sahaya çıkarken bizi alkışlayacaklardır." dese de sarı-lacivertlilerden bekledikleri yanıt gelmedi.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, futbolcularla ve yönetim kuruluyla yaptığı görüşmelerde rakibin alkışlanmayacağını kesin olarak duyurdu.

"Sulu derbiyi unutmayın"

Koç, "Onların sahasına şampiyon olarak gittiğimizde bize yapılanlar ortada." diyerek meşhur sulu derbiyi öne çıkardı. Yapılanları saygısızlık olarak tanımlayan başkan, herhangi bir taşkınlık istemese de alkışlamanın doğru olmayacağı kanısında.
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