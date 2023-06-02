Arda Güler'in yeni takımı belli oluyor! Çılgın teklif için geldiler...

Süper Lig'de sezona şampiyonluk parolasıyla giren ancak şampiyonluğu ezeli rakibi Galatasaray'a kaptıran Fenerbahçe'de hedef Türkiye Kupası'nı kazanmak. Fenerbahçe'de yeni sezon transfer gelişmeleri yaşanıyor. Takımın genç yıldızı Arda Güler için de Avrupa devleri gelmeye devam ediyor. Arda Güler için dünya devi resmen harekete geçti. İşte ortaya çıkan o flaş teklif...

Fenerbahçe, bitime 2 hafta kala şampiyonluğu ezeli rakibi Galatasaray'a kaptırdı. Sarı-lacivertlilerin böylelikle ligde şampiyonluk hasreti 5 seneye çıkarken, tüm gözler Ziraat Türkiye Kupası finaline çevrilmiş durumda.



Ligde geçtiğimiz hafta evinde Antalyaspor'u 2-0 mağlup etse de rakibi Galatasaray'ın Ankaragücü'nü 4-1 mağlup etmesi sonucu şampiyonluğu ezeli rakibine kaptırdı.



Yeni sezon Jorge Jesus'la yola devam etmek istemediği ileri sürülen sarı-lacivertli takım, Ali Koç yönetimin henüz lig şampiyonluğu yaşamadı.



Pazar günkü Galatasaray maçına da odaklanan ve Jorge Jesus'la henüz yola devam edip edemeyeceği netleşmeyen Fenerbahçe'den aynı zamanda transfer haberleri gelmeye devam ediyor.



ARDA GÜLER PAYLAŞILAMIYOR



Fenerbahçe'nin ünü Avrupa'ya dayanan genç yıldızı Arda Güler için resmi teklifler gelmeye başladı.Bu sezon gösterdiği performansla ve yeteneğiyle dikkatleri üzerine çeken Arda Güler için dünya devleri resmen sıraya girdi.



ARDA İÇİN DÜNYA DEVİ İLK TEKLİFİ YAPTI



Özellikle İngiltere ve Serie A'dan talipleri olan Arda Güler için Alman devi Borussia Dortmund ilk hamleyi yaptı.



Bundesliga'da şampiyonluğu son maçta kaçırıp B. Münih'e kaptıran Dortmund, genç oyuncu için 22 milyon Euro ve sonraki satıştan yüzde 20 paylık ilk teklifini Fenerbahçe'ye sundu.



Dortmund'un Almanya'da yılın futbolcusu seçilen İngiliz oyuncu Bellingham'ı Real Madrid'e 100 milyon Euro'nun üzerinde bir rakama satma planı içinde olması ve bu yüzden Arda'yı istemesi nedeniyle F.Bahçe 22 milyon Euro'yu düşük buluyor.



Bu sezon dikkat çeken bir performans ortaya koyan Arda Güler, takımdaki 11'in artık değişilmez ismi haline geldi.



Ligde 19 maçta forma giyen Arda, toplamda 4 gol ve 4 asist katkısı yaptı. Genç oyuncunun piyasa değeri ise 11 milyon Euro.



'ŞAMPİYONLUĞU KENDİL ELLERİMİZLE VERDİK'



Antalyaspor maçı sonrası konuşan Arda Güler, 'Şampiyonluk kaybettiğimiz için üzgünüm. Tek hedefimiz buydu. Başka söyleyecek bir şey yok. Şampiyonluğu kendi ellerimizle verdik. Elimizden geleni yapamadık.' açıklamasında bulundu.