Türkiye - Galler maçının muhtemel 11'leri

A Milli Takımımız, EURO 2024 elemeleri dördüncü maçında Galler'i Samsun'da ağırlayacak.

A Milli Futbol Takımımız, UEFA 2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) Elemeleri D Grubu dördüncü maçında Galler'i konuk edecek.



Samsun Yeni 19 Mayıs Stadı'nda yapılacak maç, saat 21.45'te başlayacak. Müsabaka TRT 1'den naklen yayınlanacak.



Karşılaşmayı İtalya Futbol Federasyonundan hakem Fabio Maresca yönetecek. Mücadelenin yardımcı hakemliklerini Daniele Bindoni ve Alberto Tegoni, dördüncü hakemliğini ise Luca Massimi üstlenecek.



Muhtemel 11'ler



Türkiye: Mert; Zeki, Merih, Abdülkerim, Ferdi; Salih, Orkun, Hakan; Cengiz, Kerem, Barış Alper



Galler: Ward, Roberts, Mepham, Rodon, Williams, Ampadu, Ramsey, Brooks, Wilson, James, Johnson