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Galatasaray'da ayrılık! Samsunspor resmen açıkladı!

Samsunspor, Galatasaray ile sözleşmesi sona eren 27 yaşındaki file bekçisi Okan Kocuk'u resmen duyurdu.

Ekleme: 19.06.2023 - 17:30 Güncelleme: 19.06.2023 - 17:31 / Editör: Ozge Selin
Spor Toto Süper Lig'de sezonu şampiyon olarak tamamlayan Galatasaray'da mukavelesi biten başarılı kaleci Okan Kocuk, takımdan ayrıldığını açıkladı

Sosyal medya hesabından bir veda mesajı paylaşan 27 yaşındaki eldiven, "Galatasaray forması giymek, büyük Galatasaray taraftarının önünde oynamak, bu büyük kulüple şampiyonluk yaşamak çok özeldi ve hep çok özel kalacak. Evimizde, deplasmanda, her şartta, her anda, sonuç ne olursa olsun bizi var gücüyle destekleyen büyük Galatasaray taraftarına hissettirdikleri her şey için teşekkür ederim. Tüm başkanlarıma, çalıştığım tüm teknik direktörlerime ve teknik ekiplere gelişimime sağladıkları katkılar için minnettarım. Kocaman bir ailenin parçası olduğum için ve birbirinden değerli sporcularla çalıştığım için kendimi çok şanslı hissediyorum. Anlı şanlı Galatasaray formasını birlikte terlettiğim tüm kardeşlerime her şey için teşekkür ediyorum. Ayrılıklar da sevdaya dahil. Sarı kırmızılı forma altında geçirdiğim bu güzel zamanlara şimdilik bir nokta koyuyorum. Yolculuğumda yeni bir başlangıç yapma zamanı. Haklarınızı helal edin, hoşça kalın" ifadelerini kullandı.

Galatasaray'dan Okan Kocuk'a teşekkür mesajı!

Galatasaray, sözleşmesi sona eren kaleci Okan Kocuk'a teşekkür mesajı yayınladı.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Galatasaray'ın, 2019-2020 sezonu başında Bursaspor'dan transfer ettiği Okan Kocuk, sarı-kırmızılılarla 29 resmi maça çıktı. Galatasaray çatısı altında yaşadığımız tüm başarılardaki katkın ve emeğin için teşekkür ediyoruz Okan. Bundan sonraki geleceğinde ve kariyerinde başarılar diliyoruz!" ifadeleri kullanıldı.

Samsunspor, resmen duyurdu!

Samsunspor, Galatasaray'dan ayrılan Okan Kocuk'u kadrosuna kattı.

Galatasaray'da ayrılık! Samsunspor resmen açıkladı!

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