Fenerbahçe'den Vincenzo Montella açıklaması! Geliyor mu?

Sarı-lacivertli ekipte Jorge Jesus'un ayrılığı sonrası yeni teknik direktörün kim olacağı merak konusu olurken, flaş bir gelişme yaşandı. Fenerbahçe, Vincenzo Montella'nın yeni teknik direktör olacağı yönünde olan iddiaları yalanladı.

Sarı-lacivertli kulüpten konuya dair yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Bazı medya organları tarafından ortaya atılan kulübümüzün Teknik Direktör Vincenzo Montella ile anlaşmaya vardığı ve sonrasında vazgeçtiği haberleri gerçeği yansıtmamaktadır."