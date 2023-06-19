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Fenerbahçe'den Vincenzo Montella açıklaması! Geliyor mu?

Sarı-lacivertli ekipte Jorge Jesus'un ayrılığı sonrası yeni teknik direktörün kim olacağı merak konusu olurken, flaş bir gelişme yaşandı. Fenerbahçe, Vincenzo Montella'nın yeni teknik direktör olacağı yönünde olan iddiaları yalanladı.

Ekleme: 19.06.2023 - 14:25 Güncelleme: 19.06.2023 - 14:25 / Editör: Ozge Selin
Sarı-lacivertli kulüpten konuya dair yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Bazı medya organları tarafından ortaya atılan kulübümüzün Teknik Direktör Vincenzo Montella ile anlaşmaya vardığı ve sonrasında vazgeçtiği haberleri gerçeği yansıtmamaktadır."
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